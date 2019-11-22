Son Dakika Haberleri: Çiftçilerin arazilerine el koyan çeteye operasyon 12 gözaltı
Son Dakika Güncel Çiftçilerin arazilerine el koyan çeteye operasyon 12 gözaltı - Son Dakika

Çiftçilerin arazilerine el koyan çeteye operasyon 12 gözaltı

6 saat önce

Çiftçilerin arazilerine el koyan çeteye operasyon 12 gözaltıAdana'da, suç örgütü kurarak, çiftçilerin arazilerine el koydukları, sahte belge düzenleyerek, gerçek sahipleri adına kredi çektikleri tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Çiftçilerin arazilerine el koyan çeteye operasyon 12 gözaltı

Adana'da, suç örgütü kurarak, çiftçilerin arazilerine el koydukları, sahte belge düzenleyerek, gerçek sahipleri adına kredi çektikleri tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro ekipleri, Yüreğir ve Karataş ilçelerinde, çiftçilerin arazilerine tehditle el koyup, sahte belge ile kredi çeken suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak için emniyete götürüldü.

Çiftçilerin arazilerine el koyan çeteye operasyon 12 gözaltı

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hobi olarak yaptıkları Hint horozu yetiştiriciliği, geçim kaynakları oldu
Ankara'da FETÖ soruşturması! 2'si teğmen, 90'ı astsubay olmak üzere 92 askere gözaltı 50 liraya çıkan kuyruk yağı et fiyatıyla yarışıyor Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 17:37:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiftçilerin arazilerine el koyan çeteye operasyon 12 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]