Çiftçilerin arazilerini tehditle ekip biçtiği iddia edilen zanlılar serbest bırakıldı - ADANA

Adana'da tehdit ve sahte evrakla bazı çiftçilerin arazilerinin belirli süreli kullanım hakkını ele geçirdiği öne sürülen 12 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Yüreğir ve Karataş ilçelerinde 22 Kasım'da bazı çiftçilerin arazilerinin kullanım hakkını tehdit ve sahte evrak hazırlayarak ele geçirip ekip biçtikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar arasındaki 3 kadın savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 9'u sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine gönderildi.

Bu sırada zanlılardan biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmak istedi.

Daha sonra Karataş Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıktan, 5'i mahkemece serbest bırakıldı.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı, kamu görevlisi olduğu öne sürülen 5 kişiyle ilgili de savcılıkça soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, merkez Yüreğir ve Karataş ilçelerinde bir grubun bazı çiftçilerin arazilerinin belirli süreli kullanım hakkını tehdit ve sahte evrakla ele geçirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere yönelik 6 ay süreyle teknik takip gerçekleştirmişti.

Grubun, 74 kişiye ait yaklaşık 60 parsel arazinin belirli süreli kullanım hakkını daha önce aralarında anlaşma yapılmış gibi gösteren sahte evrak hazırlayarak ele geçirdiği iddia edilmişti.

Yapılan çalışmanın ardından adresleri belirlenen şüphelilere yönelik 4 gün önce 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 3'ü kadın olmak üzere 12 zanlı gözaltına alınmıştı.