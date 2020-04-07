Çiftçilerin borçlarında iyileştirme yapılması talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftçilerin borçlarında iyileştirme yapılması talebi - Son Dakika

Çiftçilerin borçlarında iyileştirme yapılması talebi

6 saat önce

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çiftçilerin borçlarını ödemekte güçlük çektiğini belirterek, bu nedenle borçlarında iyileştirme yapılmasını beklediklerini söyledi.

Çiftçilerin borçlarında iyileştirme yapılması talebi, System.String[]

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çiftçilerin borçlarını ödemekte güçlük çektiğini belirterek, bu nedenle borçlarında iyileştirme yapılmasını beklediklerini söyledi.

Aydemir, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele eden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm yetkililere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 21 ilde yüzde 75 tohum yardımı yapılacağı, tüm arazilerin düşük bedellerle kiraya verileceğinin açıklandığını belirten Aydemir, "Bu sevindirici bir durum. Ekmek, su, hava olmadan hayat olmaz. Tarım da hayatın devam etmesi için olmazsa olmazımızdır." dedi.

Bu dönemin çiftçilerin ekim dikim dönemi olduğu için kendilerini zor günlerin beklediğini dile getiren Aydemir, şöyle devam etti:

"Özellikle sebzede çiftçilerimiz fide alım ve dikimine başladı. Bu, işçi sorununu da beraberinde getirdi. Çünkü koronavirüs salgınından dolayı çiftçilerimiz, mevsimlik işçi bulmakta zorlanıyor. Fide dikerken 30-40 santimetre mesafe olması gerektiği için bir yakınlık olacak. Bu mesafenin artırılması maliyet açısından üreticiyi zarar ettirir."

Mayıs ayından başlayarak mevsimlik işçilerin bölgeye sebze toplamaya geldiğini ancak hastalık nedeniyle ulaşım sorunu bulunduğuna dikkati çeken Aydemir, "Gübre, ilaç ve tohumda fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Bunların maddi anlamda çiftçimize büyük yük olacağını düşünüyoruz. Devletimiz tarım konusunda üreticiye yardım ediyor ancak bu konularla ilgili de çalışma yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Aydemir, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın tekrar faaliyete geçmesi için şeker pancarı üretimi ile ilgili çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, "Yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başladı. 72 bin ton şeker pancarı dikimi başladı. Bunların da birinci avansları ödendi. Şeker pancarı üretiminin 100 bin ton olacağını düşünüyorum. Kalan miktar da çevre illerden temin edilerek Çarşamba ekonomisine büyük katkısı olacak Çarşamba Şeker Fabrikasını tekrar faaliyete geçireceğiz." diye konuştu.

Çiftçilerin Ziraat Bankasına borçlarında da iyileştirme yapılması gerektiğini ifade eden Aydemir, "Üreticilerimizin Ziraat Bankası'na borcu var ve bu zorlu süreçte insanlar borçlarını ödemekte zorlanıyor. Bunun için de üreticilerimizin borçlarının 5 yıl veya daha uzun süreye yayılarak iyileştirme yapılması, sosyal güvenlik borçlarında da iyileştirme çalışmasının yapılmasını istiyoruz." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:10 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak KAYDI, TESTİ OLMAYAN KUMAŞ MASKE TAKANLARA UYARI SİZİ KORUYAYIM DERKEN HASTA EDER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk         
20:25
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası         
20:25
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık         
19:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi         
19:44
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi         
19:17
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz         
19:08
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı         
19:00
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız         
18:52
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı         
18:41
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
18:31
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı         
18:28
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor         
18:10
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri         
18:10
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü         
18:04
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor         
17:39
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık         
17:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık         
17:36
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu         
17:36
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı         
17:20
Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı         
17:20
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti         
17:12
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı         
17:07
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi         
17:06
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı         
17:03
Elia, Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı         
16:53
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu         
16:44
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 20:41:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçilerin borçlarında iyileştirme yapılması talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]