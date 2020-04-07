Çiftçilerin borçlarında iyileştirme yapılması talebi - Son Dakika

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çiftçilerin borçlarını ödemekte güçlük çektiğini belirterek, bu nedenle borçlarında iyileştirme yapılmasını beklediklerini söyledi.

Aydemir, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele eden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm yetkililere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 21 ilde yüzde 75 tohum yardımı yapılacağı, tüm arazilerin düşük bedellerle kiraya verileceğinin açıklandığını belirten Aydemir, "Bu sevindirici bir durum. Ekmek, su, hava olmadan hayat olmaz. Tarım da hayatın devam etmesi için olmazsa olmazımızdır." dedi.

Bu dönemin çiftçilerin ekim dikim dönemi olduğu için kendilerini zor günlerin beklediğini dile getiren Aydemir, şöyle devam etti:

"Özellikle sebzede çiftçilerimiz fide alım ve dikimine başladı. Bu, işçi sorununu da beraberinde getirdi. Çünkü koronavirüs salgınından dolayı çiftçilerimiz, mevsimlik işçi bulmakta zorlanıyor. Fide dikerken 30-40 santimetre mesafe olması gerektiği için bir yakınlık olacak. Bu mesafenin artırılması maliyet açısından üreticiyi zarar ettirir."

Mayıs ayından başlayarak mevsimlik işçilerin bölgeye sebze toplamaya geldiğini ancak hastalık nedeniyle ulaşım sorunu bulunduğuna dikkati çeken Aydemir, "Gübre, ilaç ve tohumda fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Bunların maddi anlamda çiftçimize büyük yük olacağını düşünüyoruz. Devletimiz tarım konusunda üreticiye yardım ediyor ancak bu konularla ilgili de çalışma yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Aydemir, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın tekrar faaliyete geçmesi için şeker pancarı üretimi ile ilgili çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, "Yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başladı. 72 bin ton şeker pancarı dikimi başladı. Bunların da birinci avansları ödendi. Şeker pancarı üretiminin 100 bin ton olacağını düşünüyorum. Kalan miktar da çevre illerden temin edilerek Çarşamba ekonomisine büyük katkısı olacak Çarşamba Şeker Fabrikasını tekrar faaliyete geçireceğiz." diye konuştu.

Çiftçilerin Ziraat Bankasına borçlarında da iyileştirme yapılması gerektiğini ifade eden Aydemir, "Üreticilerimizin Ziraat Bankası'na borcu var ve bu zorlu süreçte insanlar borçlarını ödemekte zorlanıyor. Bunun için de üreticilerimizin borçlarının 5 yıl veya daha uzun süreye yayılarak iyileştirme yapılması, sosyal güvenlik borçlarında da iyileştirme çalışmasının yapılmasını istiyoruz." dedi.