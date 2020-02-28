Çiftçilerin Dijital Becerilerinin geliştirilmesi projesinin dördüncü toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftçilerin Dijital Becerilerinin geliştirilmesi projesinin dördüncü toplantısı yapıldı - Son Dakika

Çiftçilerin Dijital Becerilerinin geliştirilmesi projesinin dördüncü toplantısı yapıldı

6 saat önce

Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi (DIGIFARMER) projesinin dördüncü uluslararası toplantısı Çek Cumhuriyeti'nde yapıldı.

Çiftçilerin Dijital Becerilerinin geliştirilmesi projesinin dördüncü toplantısı yapıldı, System.String[]

Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi (DIGIFARMER) projesinin dördüncü uluslararası toplantısı Çek Cumhuriyeti'nde yapıldı.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmekte olan "Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi" projesinin Dördüncü Ulusötesi Proje Toplantısı Çek Cumhuriyeti'nin Mikulov şehrinde gerçekleştirildi.


ERASMUS+ Programı Ana Eylem 2- 2018 Yılı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı- Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projenin 4. Ulusötesi Proje Toplantısı Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti'nden 17 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirildi.


Kırsalda çiftçilerin/üreticilerin dijital becerilerini geliştirerek daha aktif olmalarını ve böylece sosyal ve iş yaşamlarında verimlilik ve üretkenliklerini arttırmanın amaçlandığı projenin toplantısı, proje yönetimi ve uygulaması kapsamında proje takvimine göre gerçekleştirilen faaliyetlerin gözden geçirilmesi ile başladı. Projenin fikri çıktıları olan eğitim modülü için gereklilikler, her bir proje ortağı tarafından hazırlanan öğrenme kazanımları ve içerikler Avrupa Dijital Yeterlikler çerçevesinde değerlendirildi. Proje ortağı ülkelerin dillerine çevrilecek olan eğitim modülü ve eğitim materyallerinin mobil uygulama ve e-öğrenme platformlarına taşınması, basılı eğitim materyalleri, e-öğrenme platformunun eğiticiler tarafından kullanılması, eğitim materyallerinin yüklenmesi, deneme eğitimlerinin uygulanması tartışıldı ve gerekli görev paylaşımları yapıldı.


Ulusötesi proje toplantısının Çiftçi ağı "Çiftçi Platformu"nun ele alındığı ikinci gününde platformun yapılandırılması, üyelik yapısı ve kuralları, platformun bölümleri ve içeriklerinin belirlenmesi konularında yapılacaklar ele alındı ve görev dağılımları belirlendi. Projenin genel yönetimi ve dokümantasyonu açısından yerine getirilmesi gereken sorumlulukların, proje faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması konularının gözden geçirildiği toplantı, değerlendirme anketi ve sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi. - AYDIN

Çek Cumhuriyeti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan ve Putin, İdlib'deki gelişmeleri telefonda görüştü
İdlib şehidinin babası haberi alır almaz "Var olsun devletimiz, vatan sağ olsun" dedi Son dakika: İdlib'de 33 şehit vermemizin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi; taraftarlar Yanal'a destek verdi

Son Dakika Haberleri
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 18:58:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçilerin Dijital Becerilerinin geliştirilmesi projesinin dördüncü toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]