Son Dakika Haberleri: Çiftçilerin elektrik kesintisi nedeniyle tarlalarını sulayamadığı iddiası
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Çiftçilerin elektrik kesintisi nedeniyle tarlalarını sulayamadığı iddiası

57 dakika önce

Erzincan'da, elektriğin kesik olması nedeniyle tarlalarını sulayamadıklarını iddia eden çiftçiler, traktörleriyle şehir turu atarak olayı protesto etti.

Çiftçilerin elektrik kesintisi nedeniyle tarlalarını sulayamadığı iddiası, System.String[]
Erzincan'da, elektriğin kesik olması nedeniyle tarlalarını sulayamadıklarını iddia eden çiftçiler, traktörleriyle şehir turu atarak olayı protesto etti.
Kentte bir gurup çiftçi, elektrik kesintisi nedeniyle tarlalarına su veremediklerini ileri sürerek traktörleriyle elektrik dağıtım şirketi önüne bir araya geldi.
Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi ile milli servetin zarar görerek çiftçilerin mağdur edildiğini söyledi.
Kent ekonomisinin temelinin tarım ve hayvancılığa dayandığını ifade eden Geyik, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 30 bin çiftçi geçimini tarımdan kazanmaktadır. Biz üreticiler vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza bağlı fedakar insanlarız. Elektrik kurumu ile çiftçiler arasında imzalanan bir protokol var ancak buna rağmen sulama enerjisinde yapılan kesinti hangi amaca ve hangi akla hizmet etmektedir. Bu konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ortada milyarlarca lira mahsul sulama yapılmadığından dolayı ürün kayıplarına, ürünün kurumasına ve milyarlaca dolarlık zarara neden olmakta. Biz, verilen zarar nedeniyle elektrik dağıtım şirketini kınıyoruz ve böyle bir uygulamayı kabul etmiyoruz."
Elektrik şirketinin açıklaması
ARAS Elektrik tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Erzincan Sulama Birliği'nin elektrik borcunun 5 milyon liraya ulaştığı belirtildi.
Çiftçinin emeğine saygı amacıyla bugüne kadar borçlarla ilgili yapılandırmalar yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şirketimiz, yapılandırmalar yaparak yasalar çerçevesinde çiftçiye yardımcı olmuş ancak aynı anlayış muhataplarımız tarafından gösterilmemiştir. 2019 yılında geçmişte var olan alışkanlık sürdürülmek istenmiş, taahhüt yapılarak elektriklerin açılması sağlanmış ancak kullanmasına rağmen 2 adet fatura ödenmediği gibi birlik tarafından borcu olmadığına dair dava açılmıştır. Mesnetsiz ve hukuk dışı açıklamalarla şirketimiz hakkında kamuoyunda algı oluşturmaya çalışan birliğin yaptığı açıklamaların gerçeklerle bağdaşmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Açıklamanın ardından bölgede tedbir alan güvenlik güçleriyle yapılan görüşme sonucu çiftçilerden oluşan bir grup, yetkililerle bir araya geldi.
Çiftçiler, yetkililerden sorunun çözümü için çalışma yapılmasını isteyerek dağıldı.
Guruptaki çiftçiler, yaklaşık 50 traktörle konvoy oluşturup korna çalarak olayı protesto etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:18 Kaynak: AA
Erzincan, Güncel
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