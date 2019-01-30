Çiftçilerin Hayatını Kolaylaştıran İş Birliği

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bereket Sigorta çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak iş birliğine gitti.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bereket Sigorta çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında, belirlenen Bereket Sigorta ürünlerini tercih eden çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklık payları yine Bereket Sigorta tarafından karşılanacak.



Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bereket Sigorta arasında yapılacak işbirliği sayesinde, belirlenmiş sigorta ürünlerinden faydalanan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olmak için ödemeleri gereken ortaklık payları Bereket Sigorta tarafından karşılanacak. Böylece ortaklığa giriş sermayesini ödemeyerek sermaye yükümlülüğünden kurtulan çiftçiler başta sigorta ürünleri olmak üzere tüm faaliyet dallarında ortaklara özel indirimlerden faydalanabilecek. Ayrıca, Tarım Kredi Ortak Kart ile çiftçiler belirli ürün ve hizmetlerde avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.



Konu hakkında bilgilendirme yapan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, "Bu iş birliği protokolü ile 850 bin civarında olan üye sayısını tüm çiftçileri kucaklayacak şekilde arttırmayı hedefliyoruz. Kooperatiflerde eşit ortaklar söz konusudur. Ortaklarda kullandıkları ve kullanacakları kredi tutarında da kooperatife ortak olmaları durumu var. Biz, burada asgari olarak bir kooperatif ortağının ödemesi gereken ortaklık aidatın, sigorta kapsamında herhangi poliçe kesilmesi durumunda çiftçimizin ödeyecek olduğu ortaklık aidatın Bereket Sigorta tarafından ödenmesini içeren bir kampanyayı açıklıyoruz. Çiftçilerimiz, Türkiye'nin tüm sathına yayılmış olan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin hizmetlerinden yararlanma anlamında, üye olmaları noktasında ortaklık aidatını ödeme zorunda kalmaksızın Bereket Sigorta tarafından ödenen ortaklık aidatıyla tarım kredi kooperatiflerinin bütün imkanlardan yararlanacaklar. İlk yıl için 4'de 1 ödeme mecburiyeti vardı. 2'nci ve sonraki yıllarda tekrar sigorta poliçe işlemlerini devam ettirirlerse ilerleyen yıllardaki ortaklık aidatları sigorta şirketi tarafından ödenmeye devam edecek" dedi.



"Türkiye'de de kooperatifçiliğin daha fazla ön plana çıkması gerekiyor"



Günlerdir kamuoyunun tartıştığı marketlerdeki ürün fiyatlarının fazlalığı konusuna değinen Dr. Poyraz, "Evet, bu konuyu tartışalım ama aynı zamanda bunun sebepleri noktasında da biraz daha detaylı kafa yormak gerekiyor. Risklerin her birinin ayrı ayrı detaylandırılması ve risklerin kaldırılması için neler yapılması konusunda tedbirler alınması gerekiyor. Tüm dünya olduğu gibi Türkiye'de de kooperatifçiliğin daha fazla ön plana çıkması gerekiyor" şeklinde konuştu.



Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör şöyle konuştu: "Bu projede sadece çiftçinin sadece Tarım Kredi Kooperatife ortak olması değil, bunun yanında sigorta enstrümanlarından yararlanması, tarım kredi kooperatiflerinin ürün tedariklerinden daha fazla yararlanması ve yayın ağı olan kooperatiflerinden daha fazla yararlanması da amaçlanıyor. Tarım Kredi Kooperatifine ortak olan bir çiftçi, ürün tedariklerinden diğer çiftçilere göre daha fazla yararlanabiliyor. Devletin sübvansiyonlarından da yararlanabiliyor. Bu çiftçiler projemizle sigorta ihtiyacını da Bereket Sigorta'dan sağlıyorlar. Bir çiftçinin kooperatif ortağı olmadığını düşünün, bir çiftçiği düşünün kooperatif ortağı. Kooperatif ortağı olmanın avantajı olarak sigortamız, Traktör kasko, TARSİM, çiftlik sigortası gibi branşlarda sigorta yaptırması durumunda sermaye ortaklık payını karşılayacak".



Anlaşma kapsamında, Bereket Sigorta'nın 5 farklı sigorta paketinden herhangi birini tercih eden üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklık payı, Bereket Sigorta tarafından karşılanıyor. Belirli bir primin altına düşmemek kaydıyla Tarım Kredi ortaklığı imkanı sunan ürünler arasında Tarım Sigortaları, Eşya Paket Sigortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, Ortak Kaza Sigortası, Çiftçi Hayat Arkadaşım Sigortası bulunuyor. Bunun yanında; TARSİM, Ortak Kaza Sigortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, Çiftçi Hayat Sigortası,Eşya Sigortası ürünlerinden toplamda yıllık bin lira ve üzerinde prime ulaşan çiftçilerin de ortaklık payları Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik tarafından karşılanıyor.



Bu paketlerden birini yaptıran çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatiflerine ortaklık başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi ve tarımsal üretim faaliyetini gösteren belgelerden en az biri ile müracaat ederek çok kısa bir sürede ortaklık işlemini tamamlayabiliyor. Ortaklık işlemlerinin tamamlanması ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin sunduğu çok sayıdaki imkandan faydalanma ayrıcalığına kavuşan üreticiler ayrıca, sigorta tarafından kooperatif ortaklarına sağlanan Genişletilmiş Kasko ve Konut Paket sigorta ürünlerinde de yüzde 10 indirime sahip oluyor. Ortak, İlk yıldan sonra kampanya şartlarında yeni poliçe satın alması veya mevcut poliçelerini yenilemesi halinde ortaklık sermayesinin geri kalan tutarları da aynı şartlarda Bereket Sigorta ve Emeklilik tarafından karşılanmaya devam ediyor. - İSTANBUL

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