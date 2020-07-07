Çiftçilerin kiraladığı 400 dönüm araziye zorla el koyan çeteye operasyonda 6 tutuklama - Son Dakika

ADANA'da, silahla tehdit ederek, vatandaşların devletten kiraladığı tarım arazilerine el koyan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'ine ise ev hapsi verildi. Çetenin, toplamda 400 dönüm araziye el koyduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada, bazı kişilerin kentte çiftçilik yapan vatandaşların devletten kiraladıkları tarım arazilerini, silahla tehdit edip ellerinden aldığını tespit etti. Savcılığın çıkarttığı izinle harekete geçen polis ekipleri, liderliğini G.Ş.'nin yaptığı çeteyi, teknik ve fiziki takibe aldı. Adım adım takip edilen ve 'Şenler Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik, 3 Temmuz'da şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 18 kişiden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah ile 7 tabanca ele geçirildi. Operasyon, drone ile havadan görüntülendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen G.Ş.'nin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 1 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.