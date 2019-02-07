Son Dakika Haberleri: Çiftçilerin Kış Çilesi...yazın İstifledikleri Otları Kışın 2 Bin Rakamlı Dağlardan İndiriyorlar

Çiftçilerin Kış Çilesi...yazın İstifledikleri Otları Kışın 2 Bin Rakamlı Dağlardan İndiriyorlar

1 saat önce

Çiftçilerin kış çilesi...Yazın istifledikleri otları kışın 2 bin rakamlı dağlardan indiriyorlarHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, yazın dağlarda istifledikleri otları kışın brandaların üzerinden taşıyarak hayvanlarını besliyorlar.

Çiftçilerin Kış Çilesi...yazın İstifledikleri Otları Kışın 2 Bin Rakamlı Dağlardan İndiriyorlar, System.String[]
Çiftçilerin kış çilesi...Yazın istifledikleri otları kışın 2 bin rakamlı dağlardan indiriyorlar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, yazın dağlarda istifledikleri otları kışın brandaların üzerinden taşıyarak hayvanlarını besliyorlar.
Geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan Yürekli köyü sakinleri, yazın yüksek kesimlerde biçtikleri otları engebeli arazi koşulları sebebiyle burada istifleyerek kış aylarını bekliyor. Karın yağmasıyla 2 bin rakımlı dağlarda biriktirdikleri ot yığınlarını almak için harekete geçen köylüler, kürek ve naylon brandalarını omuzlarına alarak yola koyuluyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede ilerleyen köylüler, hayvanlarını beslemek için dondurucu soğuklara aldırış etmiyor.
İstifledikleri ot balyalarını naylon brandaların üzerine yerleştirdikten sonra dağdan indiren köylüler; düzlüklerde balyaları çekerken, dik yokuşlarda ise çığ düşme tehlikesine aldırış etmeden balyaların üzerine oturup hızla kayarak aşağıya iniyor.
Dağdan hayvanları için ot indiren Rıfat Keği, yazın dağlarda ot biçtiklerini ifade ederek, "Yazın sıcağında bu otları biçiyoruz. Kışın da zorluklarla bu otları köye götürmek zorundayız. Metrelerce kar kalınlığına rağmen dakikalarca yokuş çıkıyoruz. Her gün birinin otunu taşımak için geliyoruz. Birbirimize yardım ederek, ancak bitiriyoruz" dedi.
Kışın zorluk çektiklerini aktaran Tarık Atsız ise, "Yazın burada biçtiğimiz otları kışın taşıyoruz. Yardımlaşarak buradaki otları aşağıya indiriyoruz. 1,5-2 kilometre uzaklıktan otları getiriyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:18 Kaynak: İHA

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