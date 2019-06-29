Son Dakika Haberleri: Çiftçilerin korkulu rüyasıydı
Son Dakika Güncel Haber

Çiftçilerin korkulu rüyasıydı

1 saat önce

Aydın'da sürekli artan popülasyonu ile çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzlara karşı başlatılan sürek avı sonucu yaklaşık 300 kiloluk domuz vuruldu.

Çiftçilerin korkulu rüyasıydı, System.String[]
Aydın'da sürekli artan popülasyonu ile çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzlara karşı başlatılan sürek avı sonucu yaklaşık 300 kiloluk domuz vuruldu. Bölgedeki usta avcılardan Zafer Sarıoğlu, yıllardır sürek avı yaptığını ilk defa bu kadar büyük bir domuz ile karşılaştığını belirtti.

İlçeye bağlı kırsal Beyerli Mahallesi'nde çiftçilerin ürünlerinin domuzlar tarafından sürekli zarar görmesi üzerine bölgedeki avcılar sürek avına çıktı. Av köpeklerinin de iz sürmesi sonucu gerçekleştirilen sürek avında avcılardan Zafer Sarıoğlu, yaklaşık 300 kiloluk domuzu vurdu. Domuz kurşunu ile vurulup isabet aldıktan sonra bir kayanın dibinde telef olan domuzu inceleyen avcılar domuzun azılarının bir karıştan uzun olduğunu gördü. Yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki domuz görenleri şaşırtırken avcılar bölgede ilk defa bu kadar büyük bir domuz ile karşılaştıklarını belirttiler. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:28 Kaynak: İHA
Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıcaklardan bunalan bebeğini, karpuzun içerisinde serinletti! Mansur Yavaş: Satış için ilan verdiğimiz gayrimenkuller TOKİ'ye devredilmiş Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik açıklama İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 19:29:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiftçilerin korkulu rüyasıydı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]