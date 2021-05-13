Çiftçilerin meşakkatli "çeltik" ekimi başladı - Son Dakika

Çiftçilerin meşakkatli "çeltik" ekimi başladı

13.05.2021 15:31
Çiftçilerin meşakkatli

Karabük'te yaklaşık 500 dekar alanda üretimi yapılan çeltik ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı.

Karabük'te yaklaşık 500 dekar alanda üretimi yapılan çeltik ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen çiftçiler ekimlerine ara vermeden devam ederken, Karabük'ün en büyük çeltik yetiştiricisi olan Halit Gömeç tarafından 106 bölgede 320 dekar alanda yapılan çeltik ekimi başladı. Çeltik işçiliğinin en meşakkatli kısmı olan ekim eski usullerle yapılıyor. Hava sıcaklıkların geceleri düşük olması nedeniyle çeltik ekiminin yeni başladığı Karabük'te çiftçiler Ramazan bayramında tarlarında çalışarak geçiriyor.

Bu yıl ilk tohumları toprak ve suyla buluşturduklarını kaydeden üretici Halit Gömeç, havaların geceleri soğuk geçmesine rağmen işlemlerin yoğun bir şekilde sürdüklerini söyledi.

Gömeç, "Traktörle tavaları düzenliyoruz ve bulatma yapıyoruz. Bir gün sonra da tohum atıyoruz. Bu periyotlar devam edecek. Ardından 15 gün sonra ilaçlama yapıyoruz. Geceler hava sıcaklığı 7 derecenin altına indimi tohum çimleme yapamıyor ve çürüyor. O bizi çok kötü etkiliyor. O zaman tekrar tohumla mücadelemiz başlıyor" dedi.

"Dekar başına 600-650 kilogram ürün bekliyoruz"

Bu sene 4 kardeş olarak yaklaşık 320 dönüm arazide çeltik ekimi yaptıklarını da kaydeden Halit Gömeç, " Bu yıl Eylül sonu gibide hasada başlayacağız. Her şey mevsime bağlı. Mevsimler serin gitti mi sıkıntı oluyor pirinçte. Verim oranları düşüyor. Geçen sene bir önceki seneye göre biraz daha iyiydi. Bu sene Allah ne nasip ederse onu alırız. Bu yıl dekar başına ortalama 600-650 kilo ürün bekliyoruz" diye konuştu.

Üretim konusunda pandeminin kendilerini etkilemediğini ancak pazarlama noktasında sıkıntı yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Gömeç, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sağ olsun patates ve soğanda nasıl gerekeni yaptı çeltikte de TMO el attı ve alım yapacak. Allah razı olsun. Yaklaşık yüzde 30-40 malımızı harcayamadık. Fabrikalarda yüzde 70 -80 oranında doluluk var. Her şey tüketimden geçiyor. Büyük iş yerleri, fabrikalar, lokantalarda yeterince tüketim olmayınca, oda illaki bizim üretimimizde sıkıntıya sebep oluyor." dedi.

Yaklaşık 42 yıldır sulama kanallarının yeniden yatırım programına alınarak yenileme çalışmalarının başladığını da aktaran Gömeç, şunları söyledi: "Yetkililerden Allah razı olsun. 5 kilometrelik hattın yaklaşık bin 200 metresi tamamlandı ve teslimi yapılacak. Geri kalan 4 kilometrelik kısmında en kısa zamanda yapılmasını büyüklerimizden rica ediyoruz. Su taşıyan kanallarımız tahrip oldu. 1980 yılından beri aynı kanallar. Zamanla tahribata uğradı. İnşallah geri kalan kanallarımızın yapımını bekliyoruz." - KARABÜK

Çiftçilerin meşakkatli çeltik ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli çeltik ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli çeltik ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli çeltik ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli çeltik ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli çeltik ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli çeltik ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli çeltik ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli çeltik ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli çeltik ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli çeltik ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli çeltik ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli çeltik ekimi başladı

Karabük, Çeltik, Mevla, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi başladı - Son Dakika Ekonomi


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