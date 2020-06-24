Çiftçilerin ot biçme mesaisi başladı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden olan Muş'ta, çiftçilerin ot biçme mesaisi başladı.

Hayvanlarının kışlık ihtiyacını karşılamak için sabahın erken saatlerinde tarlalarına giden çiftçiler, traktörle biçtikleri ot balyalarını kamyonlara yükleyerek, kış için biriktiriyor.

Korkut ilçesi Konakdüzü köyünde çiftçilik yapan Alaattin Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Muş ve çevresinde yağış miktarının geçen yıla göre artmasının tarım alanlarındaki verimliliği olumlu etkilediğini söyledi.

Ot biçime işleminin her yıl olduğu gibi bu yıl da mevsiminde başladığını belirten Mutlu, "Burada biçtiğimiz ot balyalarını kamyonlara yükleyerek yarış atları için Adana ve Şanlıurfa'daki hipodromlara gönderiyoruz. Günde ortalama üç kamyon ot gönderiyoruz. Kalan otları da kışlık ihtiyacımız için saklıyoruz." dedi.