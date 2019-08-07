Son Dakika Haberleri: Çiftçilerin sıcak havada hasat mesaisi
Son Dakika Güncel Haber

Çiftçilerin sıcak havada hasat mesaisi

1 saat önce

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Kars'ta, çiftçilerin sıcak havada buğday tarlalarındaki hasat mesaisi sürüyor.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Kars'ta, çiftçilerin sıcak havada buğday tarlalarındaki hasat mesaisi sürüyor.
Arpaçay ilçesi Kuyucuk köyünde çiftçiler, büyük emeklerle ektikleri arpa ve buğdayların biçilecek duruma gelmesiyle tarlalarda yoğun hasat yapıyor.
Çiftçiler, buğday tarlalarını biçtikten sonra, hayvancılıkta yem olarak kullanılan samanları bağlayarak tarlaya bırakıyor.
Güneş altında kuruyan balyaları daha sonra traktörlere yükleyen çiftçiler, evlerine taşıdıkları mahsullerle hem kendilerinin hem de hayvanlarının kışlık ihtiyaçlarını hazırlıyor.
Sıcak havada gün boyu tarlada çalışan çiftçiler, hasat yaparken biçerdöver, traktör ve at arabalarını da kullanarak iş yüklerini azaltmaya çalışıyor.
Çiftçilerden Hikmet Ergün, AA muhabirine, köylerde hasat mevsiminin başlamasıyla tarlalarda mesai yaptıklarını söyledi.
Hava sıcaklığına aldırış etmeden çalıştıklarını ifade eden Ergün, "Tarımcılık yapmak zorundayız çünkü geçimimiz toprak. Bu toprak olmazsa hayvancılık da yapamayız. Hayvancılık da olmazsa geçim kaynaklarımız kapanıyor. Köyde yaşıyorsanız tarla ekmek, biçmek, hayvan beslemek zorundasınız." diye konuştu.
Ergün, tahılları evlerine taşıyarak ambarlara doldurmaya başladıklarını belirtti.
Çiftçilerden Tuncay Koçer de hasadın en sıcak dönemlere geldiğini, bu nedenle güçlükle çalıştıklarını dile getirdi.
Geçimlerini çiftçilikle sağladıklarını anlatan Koçer, "Bunun için 35 değil, 45 derecede de olsa çalışmak zorundayız. Eve getirdiğimiz samanı, samanlığa elle aktarıyoruz. Güneşte kuruyup nemi gittikten sonra üzerini çadırlarla kapatıp kışa hazır hale getiriyoruz." dedi.
Türkiye, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 127 milyon euroluk ek kaynak
AK Parti sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları ve erken seçim açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'nı ve yönetim kadrosunu atadı Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi Yalova'da kuruluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:56:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiftçilerin sıcak havada hasat mesaisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]