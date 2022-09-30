Çiftçilerin Borçlarının Ertelenme Süresi Bugün Sona Erdi. Samsunlu Çiftçi: "Yeni Bakanın Sorunu Çözmesini Bekliyorduk Ama Sistem Aynı İşliyor" - Son Dakika
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Çiftçilerin Borçlarının Ertelenme Süresi Bugün Sona Erdi. Samsunlu Çiftçi: "Yeni Bakanın Sorunu Çözmesini Bekliyorduk Ama Sistem Aynı İşliyor"

30.09.2022 16:23

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası’na olan borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuru süresi bugün sona erdi. Samsun'da çiftçilik yapan Hasan Köksal, "Yeni gelen Tarım Bakanı ve yetkililerden bu konuları çözmelerini bekliyorduk ama sistemin aynı işlediğini görüyoruz. Tarım Bakanlığı’nın gerçek çiftçileri yarım saatliğine misafir etmesini bekliyoruz" dedi.

DİLAN KUTLU

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası'na olan borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuru süresi bugün sona erdi. erteleme süresi bugün sona erdi. Samsun'da çiftçilik yapan Hasan Köksal, "Yeni gelen Tarım Bakanı ve yetkililerden bu konuları çözmelerini bekliyorduk ama sistemin aynı işlediğini görüyoruz. Tarım Bakanlığı'nın gerçek çiftçileri yarım saatliğine misafir etmesini bekliyoruz" dedi.

Çiftçilerin, Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borçlarının erteleme süresi bugün sona erdi. Bugüne kadar ertelenen borçlarını ödeyemeyen çiftçiler için haciz uygulaması yeniden başlayacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri 24 Şubat 2022'de yaptığı duyuruda, çiftçilerin ödeyemedikleri kredi borçları için yeniden yapılandırma şartı getirmiş, 31 Aralık 2020'den önce ve daha eski vadeli kredi borçlarının ödenmesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamının silineceği, belirli peşinatın ödenmesi halinde 60 aya kadar taksitlendirme yapılacağını açıklamıştı.

"2017'DE PARA KAZANAMAYAN ÇİFTÇİ 2018'DE ZENGİN Mİ OLDU?"

Samsun Vezirköprülü çiftçi Hasan Köksal, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çiftçilerin, Tarım Kredi ile olan sorununu hala halledemediler. Yapılandırma adı altında çıkardıkları yasada 2017 ve öncesi tarihlerdeki temerrüt faizlerini siliyorlar. 2018 ve sonrasındaki temerrüt faizleri silinmiyor. Bunun adı da yapılandırma oluyor. 2017'de para kazanamayan çiftçi 2018'de zengin mi olmuştur? Bunu yetkililere sormak istiyorum.

"TARIM BAKANLIĞI GERÇEK ÇİFTÇİLERİ GERÇEK ÇİFTÇİLERİ MİSAFİR ETSİN"

Yaklaşık iki yıldır Ankara'ya giden arkadaşlarımız bu sıkıntıları Tarım Bakanlığı'na ve yetkilere iletmiştir. Yeni gelen Tarım Bakanı ve yetkililerden bu konuları çözmelerini bekliyorduk ama sistemin aynı işlediğini görüyoruz. Çiftçilere acil yardım paketi açıklamalarını bekliyoruz. Yoksa şu anda ikinci ürünleri yetiştirdiğimiz halde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin faizlerine yetiremiyoruz. Çiftçi kendine geçinecek parayı ayıramamaktadır. Tüm yetkililere bunu duyurup, gerekirse Tarım Bakanlığı'nın gerçek çiftçileri yarım saatliğine misafir etmesini bekliyoruz."

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Kaynak: ANKA

Bekir Pakdemirli, Hasan Köksal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçilerin Borçlarının Ertelenme Süresi Bugün Sona Erdi. Samsunlu Çiftçi: 'Yeni Bakanın Sorunu Çözmesini Bekliyorduk Ama Sistem Aynı İşliyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiftçilerin Borçlarının Ertelenme Süresi Bugün Sona Erdi. Samsunlu Çiftçi: "Yeni Bakanın Sorunu Çözmesini Bekliyorduk Ama Sistem Aynı İşliyor" - Son Dakika
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