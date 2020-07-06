Çiftçilerin topladığı zeytinlerin geliri öğrencilere burs oluyor - Son Dakika

Çiftçilerin topladığı zeytinlerin geliri öğrencilere burs oluyor

Muğla'da faaliyet gösteren Eğitim Geriatri Ekolojik Tarım Turizm (EGET) Vakfı, yöre halkından aldığı zeytinyağının satışından elde ettiği gelirin bir kısmıyla öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

Muğla'da faaliyet gösteren Eğitim Geriatri Ekolojik Tarım Turizm (EGET) Vakfı, yöre halkından aldığı zeytinyağının satışından elde ettiği gelirin bir kısmıyla öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

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Muğla'nın Kuzluk bölgesinde toplanan zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, 2015'te kurulan vakıf tarafından "Doğadan size, sizden eğitime" sloganı ve "EGET Kuzluk" markasıyla pazara sunuluyor.

Satıştan elde edilen gelirin bir kısmıyla maddi imkansızlıklara bulunan öğrencilere burs veriliyor.

EGET Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman, AA muhabirine, sadece bağışlarla ayakta duran bir vakıf olmadıklarını söyledi.

Aynı zamanda kendi döner sermayesini oluşturacak iktisadi işletmeye sahip olduklarını vurgulayan Uzman, elde edilen gelirin bir kısmıyla öğrencilere yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

EGET Vakfı bursları için bugüne kadar binlerce öğrencinin başvuruda bulunduğunu anlatan Uzman, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar yüzden fazla öğrenciye burs desteği verdik. Gönül istiyor ki tüm başvuran, gereksinimi olan öğrencilere burs verebilelim. Bu yıl 48 öğrenciye burs imkanı sağlıyoruz. Vakıf yüzün üzerinde öğrenciye burs verecek kadar güçlü ancak bütün geliri sadece burslara yatırırsak bu kez döner sermaye oluşturamayacağız. O nedenle ileride binlerce öğrenciye burs sağlayabilmek için adımlarımızı planlı atıyoruz. Öğrencilerden mezun olup çalışmaya başladıktan sonra başka öğrencilere burs verilmesi için vakfa bağışta bulunmalarını istiyoruz."

Japonya'da gümüş madalya kazandı

Laboratuvarlarda analizi yapılmayan hiçbir ürünü pazara sunmadıklarını aktaran Uzman, tüketicilerin gönül rahatlığıyla bu ürünleri tüketebileceğini ifade etti.

Uzman, dünyanın prestijli yarışmalarından "Olive Japan 2020"de "EGET Kuzluk" zeytinyağının gümüş madalyayla ödüllendirildiğini bildirdi.

Bu ödülü genç bir markayla kazanmalarının büyük bir kıvanç olduğunu belirten Uzman, "Çok mutluyuz. Yarışmada 700 marka yarıştı. Biz de ülkemizi başarıyla temsil ederek gümüş madalya alan markalardan biri olduk. 'EGET Kuzluk' aynı zamanda Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda da altın madalyaya layık görülmüştü." diye konuştu.

Zeytinyağı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:16 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiftçilerin topladığı zeytinlerin geliri öğrencilere burs oluyor - Son Dakika
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