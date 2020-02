Çiftçilerin yağmur duasına Bulgar kilisesi rahibi de katıldı - Son Dakika

EDİRNE'de son yılların en kurak dönemi yaşanırken, çiftçiler yağmur duası yaptı. Duaya Sveti Georgi Bulgar Kilisesi rahibi Aleksandır Çıkırık da katılarak, "Böyle günlerde hep birlikte toplanmamız, bir arada olmamız çok önemli. Tanrı hepimizin duasını kabul etsin" dedi.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi girişindeki davet bahçesinde gerçekleştirilen bereket ve yağmur duası etkinliği, mahalle halkınca imece usulü düzenlendi. Edirne'deki siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin de katıldığı etkinliğe çok sayıda çiftçi katıldı. Etkinliğe, Kıyık semtinde bulunan tarihi Sveti Georgi Bulgar Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık da katılıp, yağmur yağması için dua etti.

'BÖYLE GÜNLERDE BİR ARADA OLMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ'

Kurak süreçte birlikte olup dua etmenin çok önemli olduğunu söyleyen rahip Çıkırık, "Böyle günlerde hep birlikte toplanmamız, bir arada olmamız çok önemli. Tanrı hepimizin duasını kabul etsin. Bu şekilde buluşup dua edildiği zaman Tanrı'nın yanımızda olacağına eminim. İnşallah güzel yağmur ve kar yağar ki çiftçi de vatandaş da mutlu olur" dedi.

Etkinliği düzenleyen üreticilerden Cesur Pakarda, yağışların az oluşunun kendilerini çok etkilediğini belirterek, "Karaağaç'ın geçim kaynağı çiftçilik olduğu için yağışların az oluşu bizi çok etkiledi. Bu durum nehirlerden belli. Bugüne kadar bu derecede kuraklık görmemiştik. Bu yağmur duasını dönemsel olarak devamlı yapmaya çalışıyoruz. Bu duayı da mahalleli olarak, dışarıdan hiç destek almadan kendi imkanlarımızla yaptık. Çok şükür katılım olarak da yoğunluk oldu. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder ve tüm çiftçilerimizin beklediği yağmuru topraklarımıza düşürür ki biz de önümüzdeki dönem verim alırız" diye konuştu.

'GİDİŞAT ÇOK KÖTÜ'

Edirne Ziraat Odası eski Başkanı, Çiftçi Cengiz Yorulmaz 2019 sonu 2020 başının Edirne için çok kurak geçtiğini ifade ederek, "Mahsuller kendini toparlamaya çalışıyor ama gidişat çok kötü. İnsanlar da bu anlamda Allah'a dua ediyor. İnşallah Allah da sesimizi duyar ve bir çare olur. Nehirlerin debisi geçen yılın aynı ayına göre çok aşağıda şu anda. Sadece bizde değil, Balkanlarda da aynı durum. Artık hava akımlarından dolayı mı bilmiyoruz. Bir söylentiye göre okyanustaki bir hava akımından dolayı bu bölgeye ve Balkanlar'a yağmur düşmediğini söylüyorlar. Ama tabi bu bilim insanlarının bileceği iş" dedi.

'YAĞMUR YAĞMAZSA İŞİMİZ KÖTÜ'

Bulgaristan'da da su seviyesi açısından durumun aynı olduğunu dile getiren Yorulmaz, "Şu an durum vahim. Bulgaristan'daki Taşova Üniversitesi'nden bir bilim adamının söylediği, geçen yıl 1 metreküp toprakta 186 kilo su varken, bu yıl bu rakamın 70 kilolara düştüğünü söylüyor. Gelecek şu an çok kötü. Yazlık mahsullerin kesinlikle olmayacağına inanıyorum. Çünkü taban suyu varsa yazlık mahsul olur. Yağmur tabii ki destekler ama taban suyu gerekli. Şu an taban suyu sıfır noktalarda. Gelecek inşallah iyi olur. Yağmur inşallah yağar. Önümüzde Mart, Nisan var. Bu aylar inşallah tetikler bu açığı kapatır, yoksa işimiz kötü" diye konuştu.