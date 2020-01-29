Çiftçilik kurslarıyla üretimde iş kapıları aralanıyor - Son Dakika

Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen 'Çiftçilik' kurslarında başarılı olan 144 kişiye sertifikaları verildi.



Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 2015 yılından itibaren hayata geçirilen çiftçilik kursları insanlara iş kapısı oluyor. Eğitimlerde verilen 27 kursla bugüne kadar toplam bin 4 vatandaş çiftçilik sertifikalarını alarak, tarım ve hayvancılık alanlarında iş kapısı araladı.



Son olarak, Meyve Ağaçlarında Budama, Meyve Ağaçlarında Aşılama, Sebze Yetiştiriciliği, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, Arı Yetiştiriciliği Sürü Yönetimi Elemanı, Süt Sığırı Yetiştiricisi ve Besi Sığırcılığı gibi kurslarda başarılı olan 144 kişiye sertifikaları verildi.



Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene; Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, İlçe Tarım Müdürü Zeki Sert, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan ve Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Karaca ile sertifika almaya hak kazanan vatandaşlar katıldı.



Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, kursları düzenleyen Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. Ayrıca Kaymakam Yılmaz, belgelerini almaya hak kazanan çiftçileri kutlayıp, aldıkları sertifikaların kendilerine hayırlı ve başarılı neticeler getirmesi temennisinde bulundu.



Ardından kurslarda başarı gösteren 144 kişiye 'Çiftçilik' sertifikaları verildi. - ESKİŞEHİR