Üye Girişi
Çiftçilikten tıp fakültesine uzanan başarı - Son Dakika

Çiftçilikten tıp fakültesine uzanan başarı

02.09.2021 14:58

Çiftçilikten tıp fakültesine uzanan başarı Muş'ta hem çiftçilikle uğraşıp ailesine yardımcı olan hem de eğitimini sürdürmeye çalışan Bünyamin Dönmez, zor şartlar artında azimle çalışarak tıp fakültesini kazanmanın mutluluğu yaşıyor.

Çiftçilikten tıp fakültesine uzanan başarı

MUŞ - Muş'ta hem çiftçilikle uğraşıp ailesine yardımcı olan hem de eğitimini sürdürmeye çalışan Bünyamin Dönmez, zor şartlar artında azimle çalışarak tıp fakültesini kazanmanın mutluluğu yaşıyor.

Merkeze bağlı Kıyık köyünde yaşayan Sadettin ve Sultan Dönmez çiftinin oğlu Bünyamin Dönmez, okuldan kalan boş zamanlarında çiftçilik yapan ailesiyle hem tarlada çalıştı hem de üniversite sınavlarına hazırlandı. Dönmez, hazırlandığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda derece elde ederek Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti.

Tek geçim kaynakları çiftçilik olan Dönmez ailesinin 9'uncu çocuğu Bünyamin, tıp fakültesini kazanmanın sevincini ailesiyle yaşıyor. Sabahın ilk ışıklarında traktörle bostanın yolunu tutan Bünyamin, hem tarlada çalışıyor hem de hem de hasadı yapılan arpaları kamyona yüklemeye yardımcı oluyor.

"Mahsullerimizi satarak geçimimizi sağlıyoruz"

5 kız, 4 erkek olmak üzere 9 kardeş olduklarını ifade eden Bünyamin Dönmez, Muş Uğur Lisesinden mezun olduğunu ve okuldan kalan zamanlarını babasına yardım ederek değerlendirdiğini söyledi. Babasının yaşının ilerlediği için ona yardımcı olduğunu anlatan Dönmez, "Bostanda sebze yetiştiriyoruz, arpa ve buğday ekiyoruz. Onları satarak geçimimizi sağlıyoruz. Hem çalışıp hem okumak zor oluyor. Bazen aileme yardım etmek zorunda kalıyorum ve bu nedenle derslerimde geride kalıyorum. Köyde yaşayan öğrencilerin en büyük dertlerinden biri çalışmak bence. O yönden zor oluyor hem konuyu kaçırıyorsun hem de hocayı dinleme fırsatın gidiyor. Ekstra çabalarla tekrar konuyu öğrenmeye çalışıyorum. Ama her şeye rağmen insan çalışınca her şeyi yapabiliyor. Ben de birçok konuyu kendim çalışarak hallettim" dedi.

"Tıp fakültesi benim hayalimdi"

İnsanın azmedip çalıştığında başaramayacağı hiçbir şey olmadığını vurgulayan Dönmez, "Emeklerimin karşılığı olarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Tıp fakültesi benim hayalimdi. Küçüklükten beri hep doktor olmak istiyordum. Doktor olmak istediğim için tıp fakültesini seçtim. Bu bölümü kazandığım için de çok mutluyum. Biz köyde çiftçilikle uğraşıyoruz. Mahsullerde yaz mevsiminde oluyor. Kışın yapacak bir işimiz yok. İlkbaharda çalışmaya başlayıp sonbahara kadar bunu sürdürüyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılamak için öğrenci olarak hem okuyup hem de aileme yardım etmem gerekiyor. Çünkü ikisinin aynı anda olması lazım. Bazen ikisi aynı zamana denk gelebiliyor ama okul ve işi aynı anda yürütmem gerekiyor. Yeri geldi tarlaya gittim ve o yorgunluğa rağmen evde de çalışmak zorunda kaldım. O yorgunlukla verim düşüyor ama mecburen böyle olması lazımdı" diye konuştu.

Çiftçilikten tıp fakültesine uzanan başarı
Çiftçilikten tıp fakültesine uzanan başarı
Çiftçilikten tıp fakültesine uzanan başarı
Çiftçilikten tıp fakültesine uzanan başarı

Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üniversite, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiftçilikten tıp fakültesine uzanan başarı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu uğradığı saldırı sonrası yaşadıklarını anlattı: Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum 15:40 Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu uğradığı saldırı sonrası yaşadıklarını anlattı: Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor 15:24 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti 15:15 MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti
Sivrisinek üreme haritasına göre, 193 bin aktif üreme alanı var 15:10 Sivrisinek üreme haritasına göre, 193 bin aktif üreme alanı var Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı 14:37 Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı 14:25 Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı
Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı 14:13 Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti 13:57 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti

Son Dakika Haberleri
15:35 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil
15:23 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor
15:21 Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti
15:14 MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti
15:12 Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü
15:02 Beşiktaş ve Galatasaray, Mohamed Elneny için birbirine girdi
14:45 Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya transfer oluyor
14:20 Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor
14:18 Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu
14:05 Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı
Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu         
15:47
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil         
15:36
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti         
15:22
Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü         
15:13
Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya transfer oluyor Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya transfer oluyor         
14:45
Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
14:32
Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu         
14:18
20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı         
14:00
Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak         
13:53
Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek         
13:50
YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi         
13:40
Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu         
13:33
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
21:31
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 15:50:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçilikten tıp fakültesine uzanan başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement