Giresun Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Türkmen, fındık tarımında bilinçsiz zirai gübre ve ilaç kullanımının toprak yapısı ve dokusunun bozulmasına neden olduğunu, toprak ve bahçelerin yeniden sağlığına kavuşturulması için çiftçinin doğal tarıma yönelmesi gerektiğini söyledi.
Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin 30-40 yılda fındık ürününde doğal tarımdan giderek uzaklaştığını, kimyasalların bilinçsiz kullanımının yaygın hale geldiğini belirtti.
Gelişigüzel kullanılan kimyasalların yaşayan bir ortam olan toprağın yapı ve dokusunun bozulmasına, dolayısıyla ölümüne yol açtığına işaret eden Türkmen, toprağın canlılığı elinden aldığında bundan bitkinin de etkilendiğini, hastalıklarla birlikte ürün kayıpları oluştuğunu aktardı.
Türkmen, fındık tarımında bilinçsiz zirai gübre ve ilaç kullanımının toprak yapısı ve dokusunun bozulmasına neden olduğunu kaydederek, "Öncelikle toprak ve bahçeleri yeniden sağlığına kavuşturmamız lazım. Bunun için de çiftçimiz doğal tarıma yönelmeli. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra solucan, yarasa, tavuk gibi hayvan gübreleri bahçelere uygulanmalı. Yine topraktaki biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi için de bahçelerdeki toprağın çapalanması önemlidir." dedi.
Zirai gübre ve ilaçların da toprak analizlerinin laboratuvar sonuçlarına göre bahçelere uygulanmasını öneren Türkmen, şöyle devam etti:
"Doktora gidiyorsunuz, önce sizi bir analiz ediyor. Testler yapıyor ve size bir teşhis konuluyor. Ardından bir tedavi yöntemi uygulanıyor. Bitki de toprakta yaşayan bir canlıdır. İnsan sağlığındaki gibi süreç izlenmeli. Topraktaki eksiklikler ve fazlalıklar, bitkinin ihtiyaçları ortaya konulmalı. Buradan nasıl faydalanabileceğine yönelik şartlar oluşturulmalı. Ondan sonra biz bitki ve topraktan ürün bekleyeceğiz."
Türkmen, modern tarım teknikleriyle bilinçli sürdürülecek üretimin fındık dikim alanlarının yeniden sağlığına kavuşmasını sağlayacağını ifade ederek, "Bunu yaptığımız zaman zaten bazı şeyler kendiliğinden düzelecek. Gübreleme yöntemini değiştireceğiz. Gübremizi değiştireceğiz, mutlaka doğal olacak. Bahçe
bakımını iyi yapacağız. Ancak bu şekilde bahçelerin sağlığını geri kazanabiliriz." diye konuştu.
Toprağın yeniden yapısı ve dokusunun düzelmesinin zaman alacağını, bu nedenle de çiftçilerin sabırlı şekilde çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirten Türkmen, bahçelerde mekanik bakımın önemli olduğunu, toprağın yeterli miktarda güneş almasının da sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.