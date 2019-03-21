Çiftçimiz Ne Kadar Pancar Üretirse Hepsini Alacağız"

Muş Şeker Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü Hakim Gündoğdu, çiftçi ne kadar pancar üretirse hepsini alacaklarını bildirdi.

Muş Şeker Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü Hakim Gündoğdu, çiftçi ne kadar pancar üretirse hepsini alacaklarını bildirdi.



Muş Şeker Fabrikası, 2019-2020 pancar kampanyası kapsamında çiftçiye gübre ve şeker pancarı tohumu dağıtımına başladı.



Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Muş, Bingöl ve Bitlis'te 3 bin 352 üreticiden yaklaşık 300 bin ton şeker pancarı satın aldıklarını, üreticiye 75 milyon lira pancar parası ödediklerini söyledi.



Bu yılki hedeflerinin geçen yılın rakamlarının altına düşmemek olduğunu vurgulayan Gündoğdu, şöyle konuştu:



"Ben burada çiftçilerimize şu mesajı vermek istiyorum. Biz çiftçi, firma ve çalışanlar olarak üçlü ayağız. Hedefimiz pastayı büyütmek, pastadan çiftçinin de pay almasını sağlamaktır. Çiftçimize 2019 yılında yaklaşık 10 milyon gübre tohum desteği vermeye başladık. Şu anda 20 milyon bir harcamayla fabrikamızın kapasitesine bir ünite daha ekleyerek günlük üretimini yaklaşık 5 bin tona çıkaracağız. Kotadan yana hiç sıkıntımız yok. Çiftçimiz ne kadar pancar üretirse biz hepsini alacağız. Çiftçimizin pancarı yerde kalmayacak. Çiftçimizin potansiyeli zaten 350 bin tondur. Biz de bu kadar pancarı alıyoruz."



Gündoğdu, şunları kaydetti:



"2019 yılında 45 bin ton şeker, 100 bin ton küspe ve 12 bin ton melas hedeflenmektedir. Bu değerlerle yöremize 300 milyon lira katma değer sağlanacağı öngörülmektedir. Fabrikamızın üretim politikalarında üreticilerimizin aleyhine olacak herhangi bir olumsuzluk söz konusu olmamıştır. Sezon boyunca sözleşmeden kaynaklanan ayni ve nakdi avanslar ve nakliye ücretleri ekonomik koşullar doğrultusunda kesinlikle iyileştirilecek ve arttırılacaktır."

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