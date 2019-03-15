Çiftçimiz Tarımsal Alanları Çok İyi Değerlendiriyor"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, çiftçilerin, sahip oldukları tarımsal alanları çok iyi değerlendirerek tarımsal hasılayı maksimize edebildiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, çiftçilerin, sahip oldukları tarımsal alanları çok iyi değerlendirerek tarımsal hasılayı maksimize edebildiklerini söyledi.



Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine hibe edilen mobil klinik aracının teslim töreninde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak ülkenin tarımsal alanda kalkınmasını sağlamak, tarımsal hasılayı büyütmek, milli geliri artırmak ve gıda güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını belirtti.



Türkiye'nin hem kendisi hem de uzak pazarlar için gıda üretmesi gerektiğini dile getiren Tunç, şöyle devam etti:



"Bu noktada bazen tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki dalgalanmalar kamuoyunda bazı olumsuz algılamalara sebep olsa da biz tarımsal üretimde başarılı ülkelerden biriyiz. Türkiye olarak tarım arazisi varlığı bakımından dünyada 18 ile 20'inci sıralar arasındayız ama tarımsal üretim ve hasılada dünyanın 7'inci sırasındayız. Aslında bizim üreticimiz ve çiftçimiz, sahip olduğu tarımsal alanları çok iyi değerlendiriyor, kullanıyor ve tarımsal hasılayı maksimize edebiliyor. Yeterli mi? Hayır. Daha da artırmamız gerekir ama biz rakip ülkelere göre çok daha verimli bir ülkeyiz ve daha iyi üretim yapıyoruz. Bazı ürünlerde yaz kış fiyatlarındaki dalgalanmalar zaman zaman tüketicinin nezdinde yanlış algılamalara sebep oluyor."



Tunç, bu yanlış algılamaları ortadan kaldırmak için gerekli gayreti göstereceklerini, kış mevsiminde domatesin kilogram fiyatını 2 liraya indirme çabası içinde olduklarını söyledi. Tunç, "Bunun için örtü altı üretimi artırmalıyız. Şu anda bir program başlattık. Jeotermal kaynakların kullanıldığı, örtü altı sistemlerinin yaygınlaştığı bir çalışma devam ediyor. Ziraat Bankası düşük faizli ve uzun zamana yayılı vade sistemiyle kredi avantajı sağladı. Bununla ilgili çalışmalar var. Yaz ve kış dalgalanmalarını önlemek üzere böyle bir çalışmamız olacak." diye konuştu.



Hayvan hastalıklarıyla ilgili çalışmalarının da devam ettiğini bildiren Tunç, şap hastalığını ortadan kaldırmak üzere olduklarını belirtti.



Şap hastalığının Pakistan'dan, Hindistan'dan yayılarak geldiğini anlatan Tunç, şunları kaydetti:



"Sınırlarımızın ötesinde şap hastalığıyla mücadele için İran ile anlaştık. Amacımız hastalığı sınır ötesinde önlemek. Türkiye'ye geçişini engellemek üzere İran'a aşı vermek suretiyle hastalığı sınırlarımızın ötesinde önleyerek ülkemizi ve hayvancılığımızı bu hastalıktan koruma gayretimiz var. Önümüzdeki günlerde projemizi hayata geçireceğiz."



Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da Veterinerlik Fakültesi olarak çevre illere de hizmet verdiklerini, hayvan hastanelerinin 7/24 çalıştığını ifade etti.



Mobil klinik araçları olmadığı için köylere gitmekte sıkıntı çektiklerini dile getiren Aslan, Tarım ve Orman Bakanlığınca hibe edilen araçla bu eksikliğin giderildiğini söyledi.



Tunç, konuşmasının ardından aracın anahtarını Aslan'a teslim etti. Daha sonra Üniversitenin Yenişehir Yerleşkesi'ndeki Okçuluk Akçaağaç Ormanı'na 500 akçaağaç fidanı dikildi.

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