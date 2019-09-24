Son Dakika Haberleri: Çiftçinin ağına takılan kara yılan kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Çiftçinin ağına takılan kara yılan kurtarıldı

22 dakika önce

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir çiftçinin ürünlerini zararlı hayvanlardan korumak için gerdiği ağa takılan yılan, çevreciler tarafından kurtarıldı.

Çiftçinin ağına takılan kara yılan kurtarıldı, System.String[]
HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir çiftçinin ürünlerini zararlı hayvanlardan korumak için gerdiği ağa takılan yılan, çevreciler tarafından kurtarıldı.
Samandağ'da çiftçi İsmail Emir'in, ürünlerini kirpi, fare, domuz gibi zararlı hayvanlardan korumak için gerdiği ağa, kara yılan takıldı. Ürünlerini kontrol etmek için bahçesine gelen Emir, yılanı görünce Samandağ Çevre Koruma Derneği Başkanı Mişel Atik'e haber verdi. Dernek üyesi Remzi Şat ile birlikte bahçeye gelen Atik, yılanı ağlardan kurtardı. Atik, kara yılanların çiftçi dostu ve zararsız olduğunu, meyve ve sebzelere zarar veren kemirgenlerle beslendiğini söyledi.
Kurtarılan yılan, yeniden doğal ortamına salıverildi.


Samandağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Valilik, noktayı koydu: Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Son dakika: Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü Boris Johnson'a büyük şok: Mahkemesi Parlamentonun askıya alınmasını hukuka aykırı buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 14:47:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiftçinin ağına takılan kara yılan kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]