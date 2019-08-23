Çiftçinin alın teri dövize dönüşüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Tarım A.Ş. tarafından yürütülen 'kaliteli ahududu yetiştiriciliği projesi' ilk meyvelerini vermeye başladı. Başkan Alinur Aktaş, mart ayında çiftçilere dağıttıkları ithal polka cinsi ahududu fidanlarının meyve vermesi üzerine İnegöl'de ahududu hasadına katıldı.



Türkiye'deki ahududu üretiminin yüzde 96'sını gerçekleştiren Bursa'nın bu alanda ihracata yönelmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. aracılığıyla 'kaliteli ahududu yetiştiriciliği projesi'ni uygulamaya almıştı. Ahududu yetiştiricilerini eğitim için Bosna Hersek'e götüren Büyükşehir Belediyesi, aroması, dayanıklılığı ve lezzeti ile ihracata en uygun cins olan 'polka' cinci ahududunu Bosna Hersek'ten ithal ederek, doku kültür laboratuvarlarında çoğaltarak geçen mart ayında üreticilere yüksek verimli ahududu fidelerini dağıtmıştı. Tarım A.Ş. projesi çerçevesinde ahududu yetiştiriciliği konusunda eğitim alan, ardından Bosna Hersek'e gidip verimli üretim tekniklerini yerinde gören Bursalı çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı fidanlardan ilk meyvelerini toplamaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül ile birlikte İnegöl'ün Hilmiye Mahallesi'ndeki çiftçi Rahmi Ulusoy'un ahududu bahçesindeki hasada eşlik etti.



Hedefe yürüyoruz



Çiftçi Rahmi Ulusoy ile birlikte dalından ahududu toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, zirai kalkınmanın desteklenmesi ve kaliteli üretimin sağlanması hedefiyle önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Bu çalışmalardan birinin de Tarım A.Ş. tarafından yürütülen 'kaliteli ahududu yetiştiriciliği projesi' olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bursa'nın ahududu yetiştiriciliğini güçlendiren proje kapsamında üreticilerin, Bosna Hersek'teki eğitim faaliyetlerine katılmalarını ve fidanların yetişme ortamını ve uygulamaları bizzat yerinde incelemelerini sağladık. Bursa'ya yeni bir ahududu cinsi 'polka'yı kazandırdık ve şimdi bu fidanlar ilk meyvelerini verdi. Kalitesi, dayanımı, taze tüketime uygunluğu ile ahududumuz artık dünya pazarlarına hazır hale geldi. Öncelikli hedefimiz ithalatın önüne geçmek. Bu noktada 'polka' cinsi ahududu fidanlarını, doku kültür laboratuvarlarında çoğaltarak şehrimizde üretiminin daha da arttırılmasını hedefliyoruz. Daha önce hedefimiz 10 bin ton demiştik ve bu hedefe emin adımlarla yürüyoruz" dedi.



Ahududu Hong Kong pazarında



Bursa'ya yeni kazandırdıkları ahududu cinsinin ihracata yönelik bir cins olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa, üretilen iri, dayanıklı, lezzetli ahududuları yurtdışına ihraç etmeye bir adım daha yaklaştı. Doğru adımlarla, üretimi teşvik etmeye devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki kırsal kalkınma Bursa için bir zenginlik olacak. Bu projelerde yer alan çiftçilerimizi kutluyor, bereketli hasatlar diliyorum. Arkadaşlarımız 4-6 Eylül'de Hong Kong'da olacak. Asia Fruit Logistica Fuarında şehrimizde üretilen tüm meyve ve sebzeleri tanıtacak ve müşterilerle buluşturacaklar. Bu fuarda özellikle ahududu ve yaban mersinini de tanıtacağız. Çalışmalarımız ve yatırımlarımızla önümüzdeki dönemde Bursa incirde olduğu gibi yurt dışına ihraç ettiği yaban mersini ve ahududu ile de adından söz ettirecek" diye konuştu.



Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı polka cinsi fidanları İnegöl'ün Hilmiye Mahallesi'ndeki bahçesine eken ve Başkan Aktaş'la birlikte hasat yapan Rahmi Ulusoy, "Polka cinsi ahududunun Hilmiye'de olabileceğini söylediler. Biz de kooperatif başkanımız aracılığıyla 2400 adet fidan aldık. Bize 4-5 ay içinde ürün alabileceğini söylediler. Bize haya gibi geldi, olmayacağını düşünüyorduk. Anacak 15 gündür hasat yapıyoruz. Bugüne kadar 500-600 kilo ürün aldık. Fidanlarda daha bir o kadar daha ürün var. Dokuzuncu ayın sonuna kadar ürün alacağımızı düşünüyorum. Desteklerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA