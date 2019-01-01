Son Dakika Haberleri: Çiftçinin Alın Terini Çaldılar

Çiftçinin Alın Terini Çaldılar

59 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler, stadyum yolu üzerindeki zeytin bahçelerinden su motoru, pulluk, kaynak makinesi, jeneratör çaldı.

Çiftçinin Alın Terini Çaldılar, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler, stadyum yolu üzerindeki zeytin bahçelerinden su motoru, pulluk, kaynak makinesi, jeneratör çaldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde tarlasına gelen Sefa İlçin, zeytin bahçesinde, 200 kilo ağırlığındaki sulama motorunun yerinde olmadığını gördü. İlçin, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemenin ardından 15 gün önce de aynı bölgedeki tarla sahipleri Rafet Koruk ve Erkan Uzun'a ait pulluk, kaynak makinesi ile jeneratörün çalındığı ortaya çıktı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:23 Kaynak: İHA

İznik, Bursa, 3. Sayfa
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