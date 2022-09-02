Çiftçinin alın terini sahiplendirilmiş köpekler koruyacak

Geçmişte tüfekle korunan üzüm bağları eğitimli köpeklere emanet

MANİSA - Manisa'da çiftçilerin bir yıllık yoğun emeği sonrası hasadını yapıp kurutmaya bıraktığı ve geçmişte hırsızlara karşı tüfekle koruduğu üzüm sergileri, Manisa Büyükşehir Belediyesinin projesiyle sahiplendirilen eğitimli köpekler tarafından korunmaya başlandı. Barınağa bırakılan sokak köpekleri verilen eğitim sonrası çiftçilerin en büyük yardımcısı oldu.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün başkenti Manisa'da üzüm üreticileri 1 yıllık zorlu bir emeğin ardından üzümlerini hasat etmeye başladı. Hasat edilen üzümler kurutulmak üzere sergilere serilirken, zaman zaman hırsızların da hedefi haline geliyor. Özellikle gece saatlerinde üzüm sergilerindeki kurutulmuş üzümleri çalan hırsızlar, çiftçilerin de bir yıllık alın terlerini de alıp götürüyor. Bir yıllık emeklerini hırsızlara kaptırmamak için sergilerin başında nöbet tutan çiftçilere yardımcı olmak için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı "Can Yoldaşım" projesini başlattı.

Hem koruyor hem arkadaşlık ediyor

Manisa'da barınağa bırakılan köpekler Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından hem insanlarla ilişkilerini güçlendirmesi hem de koruma görevini yürütmesi amacıyla eğitimden geçiriliyor. Farklı koku ve seslere karşı duyarlılık eğitimleri alan köpekler daha sonra isteyen çiftçilere sahiplendiriliyor. İlk haftalarda bölgeyi tanıma sürecinden geçen köpekler daha sonra hem geceleri üzüm bağlarında nöbet bekleyen çiftçilere arkadaş oluyor hem de koruma görevini yürütüyor. Öte yandan proje ile barınaktaki köpekler rehabilite edilirken, çiftçilere sahiplendirilerek yeni bir yuvaya da kavuşmaları sağlanıyor.

Ayrıca köpeklerin sahiplendirilme sürecinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı görevlileri de sahiplenmek isteyen çiftçilerle birebir diyaloğa girerek, sahiplenmek isteyen çiftçilerin köpek bakımlarına uygunluğunu değerlendiriyor. Köpek sahiplendirilen çiftçilere mama ve kulübe desteği de sağlanıyor.

"Geçmişte silahla mahsulün başında beklerdik, şimdi gerek kalmadı"

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çiftçilik yapan Ramazan Ersoy, proje çerçevesinde köpek sahiplendiğini ve kendilerine büyük destek sağladığını belirterek "Buralarda hırsızlık yoğun oluyor. Kuru üzümleri çalıyorlar. Her zaman da başında bekleyemiyorsunuz. Oğlum da 'barınağa başvuralım' dedi. Geceleri sese karşı duyarlı bir köpeklerin olduğunu söylediler. Caydırıcı özelliği olsun diye köpeğimizi aldık. Akşamları hava kararınca köpek harekete geçiyor. Bize destek oluyor. Daha önce köpeğimiz vardı ama akşamları kafasına göre çekip gidiyordu. Bu köpekler eğitimli olduğu için daha duyarlı oluyor. Biz gün battıktan, akşam yemeğini yedikten sonra silahla başını sabaha kadar beklerdik mahsulümüzün. Şimdi köpek olunca gerek kalmadı" dedi.

"Hem yuva sahibi oluyor hem de mahsulü koruyor"

Köpeklerin hep yuva sahibi olduklarını hem de çiftçilerin mahsullerini korumaya yardımcı olduklarını belirten Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, "Köpek eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak iki farklı alanda görev yapıyoruz. Birincisi yangın tespit ve arama kurtarma köpeği gibi teknik sınıflarda köpek yetiştiriyoruz. Aynı zamanda da sosyal projelerde de yer alıyoruz. 'Can dostum' ile başladığımız projeyi 'Can yoldaşım' projesiyle devam ettiriyoruz. Manisa Ovası da bilindiği gibi dağlarından yağ ovalarından bal akan bir ova. Bu sebeple çiftçi dostlarımıza, ağabeylerimize yardımcı olsun arkadaşlık yapması amacıyla barınağımıza bırakılan köpekleri bir süre eğitimden geçirdikten sonra tekrardan çiftçilerimize yardımcı olması amacıyla onlara sahiplendiriyoruz. Hem onlar yeni yuva sahibi oluyor aynı zamanda da çiftçilerimizin mahsulünün güvenliğini sağlamış oluyorlar" diye konuştu.

Köpeklerin 2 aylık eğitim sürecinden geçtiğini belirten Doğru, "Öncelikle barınaktaki köpeklerimiz olduğu için insanlara olan güvenini kazanması ve arkadaşlık bağını kurması için ilk 2 ay terapi eğitimi uyguluyoruz. Daha sonraki süreçte de güvenlik eğitimi veriyoruz. Özellikle farklı kokulara duyarlı eğitim sürecinden geçiyorlar. Daha sonrasında da çiftçilerimize veriyoruz. İlk birkaç hafta bölgeyi tanıyorlar. Daha sonra da aktif olarak çiftçilerimizin yanında yer alıyorlar" dedi.

Projeye çiftçilerden yoğun talep olduğunu söyleyen Doğru, "Proje başladıktan sonra çiftçilerimizden yoğun bir talep oldu. Onlar da bu projeye olumlu yaklaştılar. İlerleyen günlerde de talep doğrultusunda köpeklerimizi sahiplendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Her cins ve ırk üzerinden çalışmalarımızı yapıyoruz"

Çiftçilere destek olacak projeler üretmeye devam ettiklerini ve "Can yoldaşım" projesinin de bunlardan biri olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimize daha önceden sosyalleşmesini unutmuş, insanlarla ilişiği kopmuş hayvanlarımızı eğitimden geçirerek yeniden sosyalleşmesini sağlayarak çiftçilerimizin üzümlerini koruması adına çiftçilerimize sahiplendiriyoruz. Çiftçilerimizin zor emek ve şartlarda elde etmiş olduğu ürünlerin korunması adına Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak katkıda bulunmak amacıyla köpeklerimizi sahiplendiriyoruz" dedi.

Tek bir cins ve ya ırk üzerinden değil tüm cins köpekler üzerinden çalışma yaptıklarını söyleyen İnce, "Köpeklerimiz barınağımıza daha önceden gelmiş sokak hayvanları olarak bunları eğittikten sonra çiftçilerimizin kullanımına hazır hale getiriyoruz. Burada tek bir cins ve ırk üzerinden değil bütün çeşitlerdeki köpekleri değerlendirmek amacıyla her cins üzerinden çalışmalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.