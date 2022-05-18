Çiftçinin bahçesindeki 550 kayısı fidanını kırıp emeklerini heba ettiler - Son Dakika
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Çiftçinin bahçesindeki 550 kayısı fidanını kırıp emeklerini heba ettiler

18.05.2022 12:49
Çiftçinin bahçesindeki 550 kayısı fidanını kırıp emeklerini heba ettiler

Malatya'nın Darende ilçesinde bir kayısı üreticisinin 5 yılda büyüttüğü 600 kayısı fidanından 550'i kimliği belirsiz kişilerce kırılarak tahrip edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir kayısı üreticisinin 5 yılda büyüttüğü 600 kayısı fidanından 550'i kimliği belirsiz kişilerce kırılarak tahrip edildi.

İlçeye bağlı Akbaba Mahallesi Alitepe mevkiinde yaşanan olayda üretici Yusuf Gürbüz, kuzenleri ile birlikte 5 yıl önce arazilerine 600 kayısı fidanı dikti. Aradan geçen süre zarfında fidanlara büyük emek vererek yetiştiren Gürbüz ve kuzenleri, önceki sabah bahçeye gittiklerinde gözlerine inanamadılar. 5 yıl boyunca büyük emek verdikleri 600 kayısı fidanının 550'inin kırılarak tahrip edildiğini gören kayısı üreticisi Gürbüz, büyük üzüntü yaşadı.

Kayısı bahçesini bu hale getirmek için 5 yıl harcadıklarını söyleyen Yusuf Gürbüz, "5 yıllık emeğimiz heba olmuştur. Buradan yetkililerden bu olayı gerçekleştirenlerin bulunması için yardım talep ediyoruz. Bizim bu yörelerde bir kayısı ağacı demek bir insan demektir. Adeta 550 insana kıyılmış gibi, çok üzgün ve mağduruz" dedi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Yusuf Gürbüz, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çiftçinin bahçesindeki 550 kayısı fidanını kırıp emeklerini heba ettiler - Son Dakika


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