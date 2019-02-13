Çiftçinin buğdaydan kaçışı endişe verici boyutlarda
6 saat önce
Ulusal Hububat Konseyi, buğday ekim alanlarındaki düşüşün endişe verici boyutlara ulaştığını açıkladı.
Ulusal Hububat Konseyi, buğday ekim alanlarındaki düşüşün endişe verici boyutlara ulaştığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:15
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