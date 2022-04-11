Çiftçinin deposunda çıkan yangın 200 bin TL'lik zarara neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftçinin deposunda çıkan yangın 200 bin TL'lik zarara neden oldu

11.04.2022 00:58
Çiftçinin deposunda çıkan yangın 200 bin TL'lik zarara neden oldu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir çiftçinin deposunda çıkan yangın 200 bin TL'lik maddi hasara neden oldu.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir çiftçinin deposunda çıkan yangın 200 bin TL'lik maddi hasara neden oldu.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Seydiköy Mahallesinde 10 Nisan günü saat 22.30 sıralarında B.A.E. (57) isimli çiftçinin deposunda henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında mağdura ait 2005 model bir traktör, 1 adet motosiklet, 300 adet üzüm kelteri, bir adet üzüm çekme makinesi, 1 adet 400 litrelik ilaçlama aleti, 1500 metre üzüm çulu kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanma veya can kaybı olmazken, toplam maddi zararın 200 bin TL civarında olduğu öğrenildi. - MANİSA

Çiftçinin deposunda çıkan yangın 200 bin TL'lik zarara neden oldu
Çiftçinin deposunda çıkan yangın 200 bin TL'lik zarara neden oldu

YORUMLAR
500
Edremit'te mesire alanında çıkan yangında 2 hektar alan yandı Edremit'te mesire alanında çıkan yangında 2 hektar alan yandı Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular

Türk Lirası, Ahmetli, Manisa, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çiftçinin deposunda çıkan yangın 200 bin TL'lik zarara neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:41 Domenec Torrent'ten derbi sonrası Türkiye eleştirisi: Biz de böyle yaparız
00:26 Cezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
00:12 Sağlık Bakanı Koca'dan esprili koronavirüs paylaşımı: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz
00:01 Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında bayıldı! "Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm" dedi
23:56 Meteoroloji uyardı! Nisan ayında kar geliyor
23:54 Pakistan, başbakanlıktan alınan Khan için sokağa döküldü
23:35 Derbi sonrası Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan canlı yayında Aziz Yıldırım'a gönderme!
23:07 Mert Hakan'dan derbi sonrası taraftara hem çağrı hem gönderme!
23:06 Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! "Bir aslan miyav dedi" videosu sosyal medyayı salladı
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 01:04:43. #1.13#
SON DAKİKA: Çiftçinin deposunda çıkan yangın 200 bin TL'lik zarara neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement