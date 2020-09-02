Çiftçinin emeğini JASAT çaldırmadı - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, satın almak için anlaştığı 2,5 ton biberin parasını ödemeden kaçmaya çalışan şüpheli, JASAT tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Acıpayam ilçesindeki tarlasından biber toplayan çiftçi M.E (40), yanına gelen şüpheli H.H. (32) ile 2,5 ton biber alışverişi için anlaştı. "Biberleri tartıp geri döneceğim" diyen H.H.B'nin, araca yüklediği ürünlerle birlikte geri dönmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan M.E., Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Konuyla ilgili olarak Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) gerekli araştırma yapıldı. Bölgedeki kamera kayıtlarından şüpheli aracın plakası ile şüpheli şahsın kimlik bilgilerini tespit eden jandarma ekipleri, 4 saat içinde şüpheli H.H.B'yi (32) yaklaşık 2,5 ton biberle birlikte yakaladı.

Çalınan biberler çiftçiye teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ