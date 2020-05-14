Çiftçinin en önemli gelir kaynağı 'Delice beyazı' - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çiftçinin en önemli gelir kaynağı 'Delice beyazı' - Son Dakika Ekonomi

Çiftçinin en önemli gelir kaynağı 'Delice beyazı'

6 saat önce

Çiftçinin en önemli gelir kaynağı 'Delice beyazı' Çiftçi, hem üzümünden hem de pekmezinden gelir sağlıyor Coğrafi işaretli 'Delice beyazı' toprakla buluşturuldu Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem: "Üzüm çeşitleri bize has, bir sürü çeşidi var" "Bulunduğumuz bölgeye modern bağ tesisi...

Çiftçinin en önemli gelir kaynağı 'Delice beyazı'

Çiftçi, hem üzümünden hem de pekmezinden gelir sağlıyor

Coğrafi işaretli 'Delice beyazı' toprakla buluşturuldu

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem: "Üzüm çeşitleri bize has, bir sürü çeşidi var"

"Bulunduğumuz bölgeye modern bağ tesisi kuracağız"

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki çiftçilerin en önemli gelir kaynağı olan ve 'Delice beyazı' olarak bilinen coğrafi işaretli üzümden üretilen 50 bin bağ fidanı toprakla buluşturuldu.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde Üzüm Üreticileri Birliğine tahsis edilen Asma Fidan Üretim Tesisindeki çiftçiler, bu yıl korona virüs nedeniyle sadece 50 bin adet üzüm fidanı üretebildi. Tesiste üretilen fidanlar iklimlendirme odalarında bekletildikten sonra toprakla buluşturuldu. Kentin tarım deposu olarak tabir edilen ve verimli arazilerin bulunduğu ilçedeki çiftçilerin en önemli gelir kaynağı olan üzüm 'Delice beyazı' olarak biliniyor. 2009 yılında tescillenen bu üzümün yanı sıra yine üründen elde edilen pekmez, pestil, helva ve diğer çeşitlerden de ilçe ekonomisine katkı sağlanıyor.

"50 bin fide yaptık güzel bir başarı"

Salgın nedeniyle fidan aşılama çalışmalarına zaman zaman ara verildiğini söyleyen Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Bu yılki hedefin 100 bin fide olup sadece 50 bin tane üretim yapıldığını anlatan Özdem, şunları kaydetti:

"Malum dünyanın başına bela olan korona virüsten ilçemiz de etkilendi. Bu sebeple hem sosyal mesafeyi korumak hem de insan sağlığını ön planda tutmak adına burada zaman zaman yaptığımız aşılama çalışmasını yarıda bırakmak zorunda kaldık. Ama 50 bin fide yaptık güzel bir başarı. Fidelerimizi toprakla buluşturdular. İnşallah bulunduğumuz bölgeye modern bağ tesisi kuracağız. Buradan elde edilen gelirleri de birliğimize kaynak olarak aktaracağız. Buradaki hemşehrilerimize fideleri düşük bir ücretle yararlandıracağız. Delice biliyorsunuz üzüm dendiğinde ilk akla gelen yer. Bizim atalarımızdan kalan güzel mirası evlatları olarak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda yoğun bir çaba içerisindeyiz."

"Üzüm çeşitleri bize has, bir sürü çeşidi var"

Bu tesisin kurulmasında emeği geçen başta Kırıkkale Valisine ve Üzüm Üreticileri Birliğine teşekkür eden Özdem, "Birlik yönetici arkadaşlarımın da emekleri oldu, onlara da teşekkür ediyorum. Burada bir imece var. Delice Kaymakamlığı, Delice Belediyesi ve birlik yönetimi ile beraber üçlü buradaki en güzel şartları oluşturarak bunu gelecek nesillere taşıma anlamında bağcılığın gelişmesi, modern bağ yapımı, bağların sulanması, rekoltenin arttırılması. İnşallah yakında da bir proje daha yapacağız. Üzüm çeşitleri bize has, bir sürü çeşidi var. Çalması, pekmezi, pestil, helvası, üzüm suyu, çekirdeği derken burada katma değer yapmaya çalışıyoruz. Ben herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Aşılamanın kademelerini anlatan Delice Üzüm Üreticiler Birliği Başkanı Mehmet Erdem ise, Delice beyazının bölgedeki çiftçilere gelir kapısı olduğunu kaydetti.

Çiftçinin en önemli gelir kaynağı 'Delice beyazı'

Turgut Özdem, Kırıkkale, Delice, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:33 Kaynak: İHA


Son Dakika

Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 7, motorine ise 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor 6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
16:11
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı         
16:09
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı? 6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?         
15:58
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada         
15:52
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı         
15:48
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz         
15:44
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı         
15:31
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
15:08
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi         
15:07
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:42
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı         
14:38
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi         
14:33
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti         
14:33
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza         
14:30
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi         
14:30
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi         
14:29
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi         
14:29
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı         
14:25
11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti 11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti         
14:01
Yeşilçam'ın kötü kraliçesi 'Genseriko'nun kızı' Lale Belkıs, bakın şimdilerde ne yapıyor! Yeşilçam'ın kötü kraliçesi 'Genseriko'nun kızı' Lale Belkıs, bakın şimdilerde ne yapıyor!         
14:01
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi         
13:39
Kuyumcuya Kuyumcuya "Kasayı boşaltın" diyerek giren yüzü maskeli kişi, 300 gram altını alıp kaçtı         
13:12
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı         
13:11
Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü         
13:10
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi         
13:07
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı         
12:51
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular         
12:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 16:59:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçinin en önemli gelir kaynağı 'Delice beyazı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]