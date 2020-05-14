Çiftçinin en önemli gelir kaynağı 'Delice beyazı': 50 bin adet üretildi

Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki çiftçilerin en önemli gelir kaynağı olan ve 'Delice beyazı' olarak bilinen coğrafi işaretli üzümden üretilen 50 bin bağ fidanı toprakla buluşturuldu.



Kırıkkale'nin Delice ilçesinde Üzüm Üreticileri Birliğine tahsis edilen Asma Fidan Üretim Tesisindeki çiftçiler, bu yıl korona virüs nedeniyle sadece 50 bin adet üzüm fidanı üretebildi. Tesiste üretilen fidanlar iklimlendirme odalarında bekletildikten sonra toprakla buluşturuldu. Kentin tarım deposu olarak tabir edilen ve verimli arazilerin bulunduğu ilçedeki çiftçilerin en önemli gelir kaynağı olan üzüm 'Delice beyazı' olarak biliniyor. 2009 yılında tescillenen bu üzümün yanı sıra yine üründen elde edilen pekmez, pestil, helva ve diğer çeşitlerden de ilçe ekonomisine katkı sağlanıyor.



"50 bin fide yaptık güzel bir başarı"



Salgın nedeniyle fidan aşılama çalışmalarına zaman zaman ara verildiğini söyleyen Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Bu yılki hedefin 100 bin fide olup sadece 50 bin tane üretim yapıldığını anlatan Özdem, şunları kaydetti:



"Malum dünyanın başına bela olan korona virüsten ilçemiz de etkilendi. Bu sebeple hem sosyal mesafeyi korumak hem de insan sağlığını ön planda tutmak adına burada zaman zaman yaptığımız aşılama çalışmasını yarıda bırakmak zorunda kaldık. Ama 50 bin fide yaptık güzel bir başarı. Fidelerimizi toprakla buluşturdular. İnşallah bulunduğumuz bölgeye modern bağ tesisi kuracağız. Buradan elde edilen gelirleri de birliğimize kaynak olarak aktaracağız. Buradaki hemşehrilerimize fideleri düşük bir ücretle yararlandıracağız. Delice biliyorsunuz üzüm dendiğinde ilk akla gelen yer. Bizim atalarımızdan kalan güzel mirası evlatları olarak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda yoğun bir çaba içerisindeyiz."



"Üzüm çeşitleri bize has, bir sürü çeşidi var"



Bu tesisin kurulmasında emeği geçen başta Kırıkkale Valisine ve Üzüm Üreticileri Birliğine teşekkür eden Özdem, "Birlik yönetici arkadaşlarımın da emekleri oldu, onlara da teşekkür ediyorum. Burada bir imece var. Delice Kaymakamlığı, Delice Belediyesi ve birlik yönetimi ile beraber üçlü buradaki en güzel şartları oluşturarak bunu gelecek nesillere taşıma anlamında bağcılığın gelişmesi, modern bağ yapımı, bağların sulanması, rekoltenin arttırılması. İnşallah yakında da bir proje daha yapacağız. Üzüm çeşitleri bize has, bir sürü çeşidi var. Çalması, pekmezi, pestil, helvası, üzüm suyu, çekirdeği derken burada katma değer yapmaya çalışıyoruz. Ben herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Aşılamanın kademelerini anlatan Delice Üzüm Üreticiler Birliği Başkanı Mehmet Erdem ise, Delice beyazının bölgedeki çiftçilere gelir kapısı olduğunu kaydetti. - KIRIKKALE