Son Dakika Haberleri: Çiftçinin Evinden Tarihi Eser Çıktı

Çiftçinin Evinden Tarihi Eser Çıktı

47 dakika önce

Konya'da bir çiftçinin evinde yapılan aramada tarihi eser ele geçirildi.

Çiftçinin Evinden Tarihi Eser Çıktı, System.String[]
Konya'da bir çiftçinin evinde yapılan aramada tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine merkez Meram ilçesi Çukurçimen Mahallesinde çiftçilik yapan M.Ö.'nün evinde arama yaptı. Aramada sikke ve ok ucundan oluşan 26 parça tarihi eser ile 1 adet dedektör ele geçirildi. Eserler İl Müze Müdürlüğüne gönderilirken şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:55 Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizli'deki Tarihi Okul Alev Alev Yandı! 5 Kişinin Katil Zanlısı: Bana Emir Geldi "Vur" Dediler Vurdum İzmir'de İlginç Olay! Mazgala Sıkışan Kişi, 1 Saat Süren Çalışmayla Kurtarıldı İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:42:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiftçinin Evinden Tarihi Eser Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]