Çiftçinin Evinden Tarihi Eser Çıktı
47 dakika önce
Konya'da bir çiftçinin evinde yapılan aramada tarihi eser ele geçirildi.
Konya
'da bir çiftçinin evinde yapılan aramada tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine merkez Meram
ilçesi Çukurçimen Mahallesinde çiftçilik yapan M.Ö.'nün evinde arama yaptı. Aramada sikke ve ok ucundan oluşan 26 parça tarihi eser ile 1 adet dedektör ele geçirildi. Eserler İl Müze Müdürlüğüne gönderilirken şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:55 Kaynak: İHA
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