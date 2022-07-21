Çiftçinin hayatını kurtaran ekiplere ödül verildi

Gaziantep'in Araban ilçesinde, ağaç budama esnasında kalp krizi geçiren bir çiftçiyi acil müdahale ile hayata döndüren sağlık ve itfaiye ekiplerine Kaymakam Ömer Sevgili tarafından başarı belgesi verildi.

Saim Demirtaş isimli çiftçi, 18 Temmuz 2022 tarihinde Gaziantep'in Araban ilçesi Yenialtıntaş Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde ağaç budama işi yaparken kalp krizi geçirdi. Yaşanan olay sonrası sağlık ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Sağlık Müdürü Abdurrahman Şeker, 112 Acil Ambulans şoförü ve Araban Belediyesi itfaiye personelleri, kalp krizi geçiren Saim Demirtaş'a acil müdahaleyi yaparak hayata döndürdü. Yapılan doğru ve zamanında müdahale ile Arabanlı çiftçi, ölümden döndü.

Yaşanan olay sonra acil zamanında müdahale ile çiftçinin hayatını kurtaran ekipleri tebrik eden Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Saim Demirtaş'a da evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Sevgili, çiftçi Demirtaş'ın hayatını kurtaran ambulans şoförü ve itfaiye personellerine başarı belgesi verdi. - GAZİANTEP