Çiftçinin ışıklandırdığı tarım aracı ilgi görüyor

Ordu'nun Korgan ilçesinde çiftçilikle uğraşan Ercan Yuğnük'ün, "pat pat" tabir edilen tarım aracına taktırdığı ışık ve ses sistemi görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçeye bağlı Büyükakçekese Mahallesi'nde yaşayan Ercan Yuğnük, yaklaşık bir yıl önce 20 bin liraya yük taşımak amacıyla tarım aracı satın aldı.

Aracıyla kendi işlerinin yanı sıra başkalarının da işlerini yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan Yuğnük, aracı süslemeye karar verdi.

Bunun üzerine sanayiden yaklaşık 5 bin liraya led, flaşör, amortisör yayları ve ses sistemi alan Ercan Yuğnük, bunları aracına monte etti.

Çiftçi Ercan Yuğnük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede tarım aracının oldukça yaygın kullanıldığını belirterek, dikkatli kullanılması, kurallara uyulması ve bakımlarının zamanında yapılması durumunda bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

Başka aracının olmaması nedeniyle hayali olan süslemeleri tarım aracında gerçekleştirdiğini ifade eden Yuğnük, yaklaşık 5 bin lira harcayarak aracına ışık ve ses sistemi taktığını anlattı.

Yuğnük, tarım aracının hemen hemen hemen her yerini farklı ışıklarla donattığını kaydederek, daha fazla konforu hissetmek için de "pat pat"a amortisör yayları kullandığını söyledi.

İçini halıyla döşettiği araca ayakkabıyla girmediğini belirten Yuğnük, aracını gören herkesin çok şaşırdığını dile getirerek, "Görenler 'Takacak başka şey kaldı mı?' diye bazen esprili şekilde bana soruyorlar." ifadesini kullandı.