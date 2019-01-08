Çiftçinin Kardan At Keyfi
44 dakika önce
Çiftçinin kardan at keyfiSİVAS - Sivas'ta soğuk hava ve yağan karı eğlenceye dönüştüren bir çiftçinin, yaptığı kardan ata binmesi sosyal medyada neşe kaynağı oldu.
Çiftçinin kardan at keyfi
SİVAS - Sivas'ta soğuk hava ve yağan karı eğlenceye dönüştüren bir çiftçinin, yaptığı kardan ata binmesi sosyal medyada neşe kaynağı oldu.
Bir süredir Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken bu durumu eğlenceye dönüştürenler de oldu. Sivas'ın Zara ilçesi Adamfaki köyünde ikamet eden Recep Ekici isimli çiftçi kardan yaptığı ata binerek çektirdiği görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bu görüntü sosyal medyada neşe kaynağı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:10 Kaynak: İHA
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