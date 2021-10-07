Çiftçinin kayıp 14 cumhuriyet altını polisi harekete geçirdi! Adana'dan Gaziantep'e pamuk yastığın içinde gitmiş - Son Dakika

Çiftçinin kayıp 14 cumhuriyet altını polisi harekete geçirdi! Adana'dan Gaziantep'e pamuk yastığın içinde gitmiş

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 14 adet cumhuriyet altınını kaybeden çifti, pamuk yastığını sattığını ve altınların yastık içerisinde olabileceğini söyledi. Çiftçinin verdiği ifade üzerine harekete geçen polis ekipleri, hem yastığı hem de içerisinde bulunan altınlara Gaziantep'te ulaştı.

Adana'da yaşayan bir çiftçi, 14 cumhuriyet altınını kaybettiği yönünde ihbarda bulundu. Polis ekipleri, çiftçinin ifadesi doğrultusunda kısa süre önce sattığı yastığı aramaya başladı. Gaziantep'e götürüldüğü belirlenen yastıkta yapılan aramalar sonucu altınlar bulundu. KAYIP İHBARIYLA BAŞVURUDA BULUNDU Tufanbeyli ilçesinde yaşayan çiftçi N.E, 14 cumhuriyet altınının kaybolduğunu, altınlarının sattığı pamukların içerisinde olabileceğini belirterek, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Çalışma başlatan polis, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarındaki incelemesinde pamukları satın alan tüccarların kamyonetle Gaziantep'e gittiklerini belirledi. ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ Polisin araması üzerine yeniden ilçeye dönen tüccarların kamyonete yüklediği pamuklarda yapılan incelemede altınlar bulundu. Altınları sahibine teslim eden polis, pamuğu alan tüccara da teşekkür etti.

Son Dakika

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre yeni fiyatlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi?

Fenerbahçe'de "Canavar" olarak anılan Kim Min-Jae ülkesinde gündem oldu! Harika performansıyla takıma galibiyeti getirdi

Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış

Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı

Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu

Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış