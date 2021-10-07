Adana'da yaşayan bir çiftçi, 14 cumhuriyet altınını kaybettiği yönünde ihbarda bulundu. Polis ekipleri, çiftçinin ifadesi doğrultusunda kısa süre önce sattığı yastığı aramaya başladı. Gaziantep'e götürüldüğü belirlenen yastıkta yapılan aramalar sonucu altınlar bulundu.
Tufanbeyli ilçesinde yaşayan çiftçi N.E, 14 cumhuriyet altınının kaybolduğunu, altınlarının sattığı pamukların içerisinde olabileceğini belirterek, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Çalışma başlatan polis, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarındaki incelemesinde pamukları satın alan tüccarların kamyonetle Gaziantep'e gittiklerini belirledi.
Polisin araması üzerine yeniden ilçeye dönen tüccarların kamyonete yüklediği pamuklarda yapılan incelemede altınlar bulundu. Altınları sahibine teslim eden polis, pamuğu alan tüccara da teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Çiftçinin kayıp 14 cumhuriyet altını polisi harekete geçirdi! Adana'dan Gaziantep'e pamuk yastığın içinde gitmiş - Son Dakika