Çiftçinin korkusu zirai don gerçekleşti - Son Dakika

Çiftçinin korkusu zirai don gerçekleşti

26.03.2021 16:40
Çiftçinin korkusu zirai don gerçekleşti, System.String[]

Samsun bölgesinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası yüksek kesimlerdeki tarım arazilerinde zirai don olayına sebep oldu.

Samsun bölgesinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası yüksek kesimlerdeki tarım arazilerinde zirai don olayına sebep oldu.

Bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgası kentin sahil kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle hissedilirken yüksek kesimlerde 60 santimi bulan kar yağışı görüldü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Terme Ziraat Odası Başkanlığı'na bağlı ziraat mühendisleri fındıkta zirai don olayının gerçekleştiğini tespit etti.

"Kurak beklerken don vurdu"

Yıl içerisinde düşük yağış gerçekleştiği için ülke genelinde ve bölgede kuraklık yaşandığını anımsatan Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, son 1 aydaki ani sıcaklık değişimlerinin tarımsal ürünlere ciddi zararlar verdiğini vurguladı. Bölgede kar yağışı olana kadar son yılların en yüksek sıcaklık değerine sahip kış mevsiminin yaşandığını dile getiren Başkan Ferda Ergün, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık fındık tomurcuklarında erken patlamalara neden oldu. Bunun ardından gelen soğuk hava, sıcak hava ve tekrar soğuk hava dalgasıyla zirai don olayı meydana geldi. Çiftçiyi, kurak beklerken don vurdu" dedi.

Zamansız hava muhalefeti zararlı

Bölgenin sahil ve orta rakımlı noktalarında yoğun bir zarar tespit edilmediğinin vurgulayan Başkan Ferda Ergün, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"2 aylık mevsimsel olayları incelediğimizde ekstrem bir durumla karşı karşıyayız. Fındıkta verimin artması için kar yağışına ihtiyaç vardı ancak zamansız hava muhalefeti diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi fındıkta da büyük zarar oluşturdu. Çiftçilerimizin ilettiği belgelerde ve ziraat mühendislerimizin incelemeleri doğrultusunda bölgenin 200-400 metre rakımlarındaki tarım arazilerinde zirai don olayının gerçekleştiğini tespit ettik. Önümüzdeki süreçte hava sıcaklığının tekrar sıfırın altına düşmesi sonucu daha büyük zararla karşılaşabiliriz."

Tarım sigortasına vurgu

Çiftçileri tarım sigortasına dair her zaman bilgilendirdiklerini dile getiren Başkan Ferda Ergün, "Özellikle bu kadar dalgalı bir iklim sürecinde bulunurken zirai don tehlikesi hala geçmiş değil. Çiftçilerimizin bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. TARSİM sigortası yalnızca zirai don olaylarını değil, aynı zamanda heyelan, dolu, fırtına gibi afetlere karşı da koruma sağlıyor. TARSİM sigortasında bir diğer önemli konu ise bölgede herhangi bir afet durumu ilan edilmesi halinde kredi ertelemelerinden yalnızca sigorta yaptıranlar yararlanabiliyor" diye konuştu. - SAMSUN

Çiftçinin korkusu zirai don gerçekleşti
Çiftçinin korkusu zirai don gerçekleşti
Çiftçinin korkusu zirai don gerçekleşti

Ziraat Odası, Samsun, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiftçinin korkusu zirai don gerçekleşti - Son Dakika


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