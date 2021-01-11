Çiftçinin kuraklık endişesi: "Böyle devam ederse her şey pahalı olur" - Son Dakika

Çiftçinin kuraklık endişesi: "Böyle devam ederse her şey pahalı olur"

11.01.2021 10:15
Çiftçinin kuraklık endişesi:

Türkiye'de yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle çiftçiler kuraklık endişesi yaşıyor.

Türkiye'de yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle çiftçiler kuraklık endişesi yaşıyor. Kırıkkale'de çiftçilik yapan Ahmet Doğan ise üreticilerin yaşanan kuraklıkla beraber zor duruma düştüğünü ifade ederek, yağmurların yeterince yağmaması durumunda her şeyin pahalı olabileceğini söyledi.

Türkiye'ye bu yıl beklenen yağışların bir türlü düşmemesi beraberinde tarımsal kuraklık tehlikesini de getiriyor. Kış mevsiminde yeterli yağışın olmadığı ve hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyrettiği Kırıkkale'de her geçen gün su kaybı yaşanıyor. Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde çiftçilik yapan 47 yaşındaki Aydın Doğan, kuraklığın getireceği sonuçlardan dolayı bu yıl yeterince mahsul alamayacaklarını söyledi.

İHA muhabirine konuşan Ahmet Doğan, tarlayı sürmekte güçlük çektiklerini berterek, "Memleketimiz kuraklık gidiyor. Çok kuraklık. Bir karış geçmiyor pulluklar. Bazı ekinler yeni çıktı. İnşallah rahmetlerimiz yağar da düzelir. Çünkü nadas iyi olmuyor sürdüğümüz için. Bundan sonra zaten yağmazsa rahmet hiçbir şey olmaz. Allah yardım etsin çiftçilerimize" dedi.

"Kar yağmadı sular kurudu"

Göletlerin dahi kuruduğunu anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Pulluk toprağa 4-5 parmak geçiyor. Eğer önceki senelerdeki gibi rahmet iyi olaydı en aşağı bir buçuk iki karış aşağı geçiyordu, o zaman toprak daha iyi oluyordu. Mesela nohudun kökü olsun buğdayın kökü olsun her şeyin kökü her şeyin kökü mercimeğin kökü aşağı doğru daha iyi atılım yapıyor. Kök iyi olunca dalları da iyi oluyor. Kar yağmadı sular kurudu. Göletler vardı kurdu. Büyükşehirlerde sıkıntı var küçük yerlerde sıkıntı var. Suyu olmadık yerler var. Köylerde dahi sularda kesilme var. Kışın sulama olmadığı için sıkıntı yok ama yazın tamamen kesiliyor. Üreticileri tamamen etkileyecek. Tohum atacak, gübre atacak aha çift sürüyor. Mazotu, aleti, her şeyi masraf, masraf olduğu için bu şekilde giderse çiftçi tamamen kaybolur. Tüketici de bulamazsa her şey pahalı olur. Pahalı olunca da hepimize yansır. Dünyada her şeye yansır."

"Allah yardım etsin"

Doğan, "İnşallah kar yağmur Allah'ın rahmeti olur da millet rahat eder başka yapacak bir şey yok. Her şey Allah'a kalmış yapacağımız hiç bir şey yok. Biz gübresini, tohumunu, ilacını elimizden gelen her şeyini atıyoruz. Hiç eksiğimiz yok. Kurban olduğum Allah verirse verecek. Vermezse yapacak bir şey yok. Allah yardım etsin. Milletimize, devletimize, bütün çiftçilerimize, köylülerimize Allah yardım etsin" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Çiftçinin kuraklık endişesi: Böyle devam ederse her şey pahalı olur
Çiftçinin kuraklık endişesi: Böyle devam ederse her şey pahalı olur
Çiftçinin kuraklık endişesi: Böyle devam ederse her şey pahalı olur
Çiftçinin kuraklık endişesi: Böyle devam ederse her şey pahalı olur
Çiftçinin kuraklık endişesi: Böyle devam ederse her şey pahalı olur
Çiftçinin kuraklık endişesi: Böyle devam ederse her şey pahalı olur
Çiftçinin kuraklık endişesi: Böyle devam ederse her şey pahalı olur
Çiftçinin kuraklık endişesi: Böyle devam ederse her şey pahalı olur
Çiftçinin kuraklık endişesi: Böyle devam ederse her şey pahalı olur
Çiftçinin kuraklık endişesi: Böyle devam ederse her şey pahalı olur

Ahmet Doğan, Kırıkkale, Türkiye, Mevla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçinin kuraklık endişesi: 'Böyle devam ederse her şey pahalı olur' - Son Dakika Ekonomi


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