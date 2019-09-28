Son Dakika Haberleri: Çiftçinin mazot, gübre ve prim desteği 2020’de kaldırılıyor
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Çiftçinin mazot, gübre ve prim desteği 2020’de kaldırılıyor

1 saat önce

Tarımda destekleme modeli bir kez daha değişiyor.

Çiftçinin mazot, gübre ve prim desteği 2020’de kaldırılıyor, System.String[]

Tarımda destekleme modeli bir kez daha değişiyor. Yeni modelde çiftçiye mazot, gübre ve prim (fark ödemesi) desteği verilmeyecek.

prim, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:46 
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