Çiftçinin mazot, gübre ve prim desteği 2020’de kaldırılıyor
1 saat önce
Tarımda destekleme modeli bir kez daha değişiyor.
Tarımda destekleme modeli bir kez daha değişiyor. Yeni modelde çiftçiye mazot, gübre ve prim (fark ödemesi) desteği verilmeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:46
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