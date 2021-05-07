Çiftçinin pazarlama gücü artıyor...Yenişehir'de üreticinin yüzü gülüyor - Son Dakika

Çiftçinin pazarlama gücü artıyor...Yenişehir'de üreticinin yüzü gülüyor

07.05.2021 16:18
Çiftçinin pazarlama gücü artıyor...Yenişehir'de üreticinin yüzü gülüyor, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çiftçinin ürünleri aracı olmadan direkt tüketiciye uygun fiyatla ulaşacak.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çiftçinin ürünleri aracı olmadan direkt tüketiciye uygun fiyatla ulaşacak. Yenişehir Belediyesi'nin Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri işbirliğinde hazırlanan çiftçinin ürününü direkt tarladan pazara sunmayı amaçlayan proje kırsalda kalkınma mali destek programına kabul edildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, projenin dünya genelinde tarımsal üretim arzında yaşanan daralmanın dikkate alınarak, zirai faaliyetlerin desteklenmesi, çiftçinin alın terinin karşılığını alması ve bu çerçevede biberden lahanaya, ayçiçeğinden barbunyaya her ürünün kolayca pazar bulması amacıyla hazırlandığını belirtti.

Projeyle çiftçi gibi tüketicinin de sebze ve meyveye uygun fiyatla erişebilmesinin hedeflendiğini anlatan Başkan Aydın, "Belediyecilik dokunmaktır, düşünmektir, hissetmektir ve aşkla sorunlara odaklanmaktır. Belediyecilik gülümseyen yüzdür, uzatılan eli geri çevirmeyen cömertliktir, darda kalanların acil yardımıdır. Allah nasip ederse bu projemizle çiftçinin sırtından doymayı alışkanlık haline getirenlere Yenişehir'in kapısını kapayacağız. Hem kayıtdışı ticaretin önüne geçeceğiz hem de yaktığımız bu ateşle istihdama katkı sağlayıp, tarımsal teknolojinin kullanımını yaygınlaştıracağız" dedi.

Üretici örgütü belgesi

Bu kapsamda projede yer alan Çayırlı, Köprühisar, Çelebi, Hayriye ve İncirli Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri'nin pazarlama kapasitelerini geliştirerek, gelirlerini artırmak ve profesyonel yönetim anlayışı oluşturmak istediklerini ifade eden Başkan Aydın, şunları kaydetti: "Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın 107 çalışma arasından kabul ettiği 13 tarımsal kalkınma projesinden biri olan çalışmamızla, genç çiftçilerin eğitimini de sağlayacağız. İlçemizde üretilen sebze ve meyvenin doğru işleme ve paketleme yöntemleri kullanarak katma değerini ve kalitesini artıracağız. Yenişehir biberi için coğrafi İşaret, yine 5 kooperatifimiz için marka tescili başvurusu yapacağız. Tüm bunlarla birlikte Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nden alacağımız üretici örgütü belgesi ile çiftçimizin aracı olmadan ürününü tüketiciye ulaştırmasını sağlayacağız. Nihai olarak pilot proje başarıya ulaştığında diğer kooperatiflerimizi de benzer şekilde destekleyeceğiz."

Kooperatiflerin ürün işleme yapabileceği fiziki mekan sorununu da çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Davut Aydın, "Bu kapsamda belediye yönetimi olarak 5 kooperatifimize 125'er metrekarelik depolar tahsis ettik. Yine her kooperatifimiz için 1'er adet ürün işleme tezgahı satın alacağız. Böylelikle çiftçimizin ürünü konveyör sistemli tezgahta işlenecektir. Yine bu sistem 1 adet paketleme makinesiyle desteklenecek. Böylelikle ürünün katma değerini artıracağız. Ayrıca işlenen ürünlerin raf ömrünü uzatmak ve kalitesini korumak için soğuk odada ön soğutma yapılarak, frogofirik araçlarla nakliye yapacağız" diye konuştu.

Çiftçinin yüzü gülecek

Ajansın 2019'da da kısa adı YENGİM olan Yenişehir Sinanpaşa Medresesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi projesine de mali destek sağladığını hatırlatan Başkan Davut Aydın, şunları söyledi:

"YENGİM gibi çitçimizin yüzünü güldürecek son projemize desteklerini esirgemeyen Bursa Valimiz Yakup Canbolat'a, Bilecik Valimiz Bilal Şentürk'e, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, Bursa ESkişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Zeki Durak'a, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörümüz Bilal Tunç'a ve böylesine önemli çalışmada işbirliği içinde olduğumuz Çelebi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanımız Önder Atlı'ya, Köprühisar Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanımız Sayın İbrahim Sivimli'ye, Hayriye Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanımız Sayın Basri Doğru'ya, İncirli Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanımız Sayın Mustafa Can'a ve Çayırlı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanımız Sayın Turan Girgin'e teşekkür ediyorum."

Bu arada ajansın mali destek programları kapsamına alınan 32 projeye sağlanacak 42 milyon liralık hibe desteğine ek olarak proje sahiplerinin yapacağı eş finansman katkısıyla 85 milyon lirayı aşan kaynak kırsalda kalkınma için harcanacak.

Mali destek almaya hak kazanan proje başvuru sahipleriyle sözleşmeler, İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan "Tam Kapanma Tedbirleri"nin sona ereceği 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra imza edilecek. - BURSA

Çiftçinin pazarlama gücü artıyor...Yenişehir'de üreticinin yüzü gülüyor
Çiftçinin pazarlama gücü artıyor...Yenişehir'de üreticinin yüzü gülüyor

Davut Aydın, Yenişehir, Aydın, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçinin pazarlama gücü artıyor...Yenişehir'de üreticinin yüzü gülüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı kediciği rahat bırakmıyor: Para bitti Müge gitti! Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı kediciği rahat bırakmıyor: Para bitti Müge gitti! Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti

Son Dakika Haberleri
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
16:52 ''Age Games'' isimli yerli oyun 7 milyon dolarlık dev yatırımla zirveye tırmanıyor!
16:43 Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı kediciği rahat bırakmıyor: Para bitti Müge gitti!
16:28 Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak
16:09 Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi
16:05 Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiralandığı iddiasına Diyanet yanıt verdi: İddialar gerçeği yansıtmıyor
16:01 83 yaşındaki Ahmet dededen Uğurcan Çakır'a nasihat: 25'ine gelmeden bir yere gitme, sen daha çok kazanırsın
Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi         
17:15
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında 'tutuklasın' diyenlere cevap verdi: Söyledikleri çöp kadar önemli değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında 'tutuklasın' diyenlere cevap verdi: Söyledikleri çöp kadar önemli değil         
17:13
Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var         
17:01
Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı         
16:58
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
AK Parti, AK Parti, "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı videoyu sildi         
16:00
Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı         
15:22
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı         
13:59
Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın         
13:39
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi         
13:05
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 17:21:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçinin pazarlama gücü artıyor...Yenişehir'de üreticinin yüzü gülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement