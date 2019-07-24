Son Dakika Haberleri: Çiftçinin pulluğuna takılan 250 yıllık "gıda ambarı" koruma altında
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Çiftçinin pulluğuna takılan 250 yıllık "gıda ambarı" koruma altında

1 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinin Akdemir köyü İnanç mezrasında, bir çiftçinin tarlasını sürdüğü sırada pulluğa takılan, Osmanlı döneminden kalma "gıda ambarı" Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde koruma altına alındı.

Çiftçinin pulluğuna takılan 250 yıllık
Elazığ'ın Baskil ilçesinin Akdemir köyü İnanç mezrasında, bir çiftçinin tarlasını sürdüğü sırada pulluğa takılan, Osmanlı döneminden kalma "gıda ambarı" Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde koruma altına alındı.
İlçeye bağlı Akdemir Köyü İnanç mezrası kırsalında, traktörüyle tarlasını süren bir çiftçi, pulluğa sert bir cismin takıldığını fark etti.

Cismi incelediğinde bunun tarihi bir kalıntı olduğunu fark eden çiftçinin durumu bildirmesi üzerine, Elazığ Müze Müdürlüğünden ekipler yaptıkları ilk incelemede, pulluğa takılan cismin, kesme taştan yapılmış, Osmanlı döneminden kalma, 200-250 yıllık gıda ambarı olduğunu değerlendirdi.
Ekiplerce 15 gün süren arkeolojik kazı çalışması sonucu 1 metre 40 santimetre yüksekliğinde, en geniş yeri 2 metre, ağız kısmı 37 santimetre çapında olan Horasan harcından yapılmış gıda ambarı, bulunduğu yerden çıkarılarak Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne götürüldü.
Koruma altına alınan gıda ambarının iç kısmının beton harç ile sıvandığı, çevresinin kırmızı topraktan yapılarak çamur ile sıkıştırıldığı, bu çamurun sürekli nemli kalması nedeniyle içinde muhafaza edilen yiyeceklerin bozulmasının da engellediği tespit edildi.
Alanda yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel değeri olan gıda ambarının, bölgenin geçmişte önemli bir yerleşim yeri olduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Tarihi ambarın, Anadolu insanının tarihine ve kültürüne ışık tuttuğuna işaret eden Akmurat, "Günümüzde yiyeceklerin bozulmaması amacıyla muhafaza altına alınması için her evde bir buzdolabı var. Ama asırlar öncesinde bundan bahsetmemiz mümkün değildi. Asırlar öncesinden insanların yiyeceklerini muhafaza altına almak için, o günün koşullarında üretmiş olduğu doğal bir buzdolabı." diye konuştu.
Baskil, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:42 Kaynak: AA
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