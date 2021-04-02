Çiftçinin sulama borularını çaldılar - Son Dakika

Çiftçinin sulama borularını çaldılar
02.04.2021 14:13
Bursa'nın İznik ilçesinde bir tarladan sulama boruları çalındı.
Bursa'nın İznik ilçesinde bir tarladan sulama boruları çalındı.
Boyalıca Mahallesi İpceler mevkiinde bir çiftçinin 14 adet demir sulama borusu çalındı. Mehmet Altıntaş, tarlasına gittiğinde, komşusu Mehmet Kalkan'a ait demir sulama borularının yerinde olmadığını gördü. Altıntaş, hemen komşusu Kalkan'a haber verdi. Kalkan, çalınan boruları her yerde aramasına rağmen bulamadı. Çalınan boruların toplam değerinin 7 bin lira olduğunu belirten çiftçi Mehmet Kalkan, mağdur olduğunu söyleyip, yetkilerden hırsızların yakalanmasını istedi. - BURSA
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