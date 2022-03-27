Çiftçinin tarlasında bulduğu 3 bin 300 yıllık bilezik Çorum Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika
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Çiftçinin tarlasında bulduğu 3 bin 300 yıllık bilezik Çorum Müzesi'nde sergileniyor

27.03.2022 17:18
Çiftçinin tarlasında bulduğu 3 bin 300 yıllık bilezik Çorum Müzesi'nde sergileniyor

Çorum'da çiftçinin tarlasında bulduğu, üzerinde bir Hitit kralının tanrıya yaptığı libasyonun (sunu) tasvir edildiği yaklaşık 3 bin 300 yıllık bilezik, Çorum Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Çorum'da çiftçinin tarlasında bulduğu, üzerinde bir Hitit kralının tanrıya yaptığı libasyonun (sunu) tasvir edildiği yaklaşık 3 bin 300 yıllık bilezik, Çorum Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Mecitözü ilçesine bağlı Çitli köyünde bir çiftçi, yaklaşık 3 yıl önce tarlasını sürerken bulduğu bileziği, tarihi değeri olabileceğini düşünerek Çorum Müzesi'ne teslim etti.

Müzedeki uzmanlarca yaklaşık 3 bin 300 yıllık olduğu tespit edilen altın işlemeli elektrum bilezik, restore edilmek üzere laboratuvara alındı.

Uzun süren detaylı restorasyon çalışmasının ardından orijinal görünümü kazandırılan bilezik, Çorum Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar, AA muhabirine, bileziğin üzerinde bir kralın, tanrıya sunu yapmasının tasvir edildiğini söyledi.

Bileziğin benzerinin henüz literatürde yer almadığını belirten Çakar, "Bilezik bize getirildiğinde deforme haldeydi. Bölge laboratuvarımızda restore ettik ve şu anki haline getirdik. Üzerinde kayıp kısımları var ama genel olarak ana hatlarıyla bileziği görebiliyoruz." dedi.

Bileziğin, Milattan Önce 13. yüzyıla ait, Hitit mücevher ve takı sanatının nadide örneklerinden biri olduğunu dile getiren Çakar, şunları kaydetti:

"Bu nadir bulunan bileziği müzemizde sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Bileziğin üzerinde güzel bir sahne var. Bileziğin sağ tarafında bir Hitit kralı görüyoruz. Karşısında ise Hititlerin taptığı İştar Şauşka adlı tanrı var. Tanrının arkasında ise Ninatta ve Kulitta adlı yardımcıları var. Burada bir libasyon sahnesi var. Hitit kralı tanrıya bir sunu yapıyor. 13. yüzyıldan kalan bu güzel bilezikte kendi Hitit dönemindeki bir ibadet anlatılıyor."

Çakar, nadide eseri görmek isteyenleri Çorum Müzesi'ne davet etti.

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Mecitözü, Çiftçi, Mevla, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiftçinin tarlasında bulduğu 3 bin 300 yıllık bilezik Çorum Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika


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