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Çiftçinin tarlasından çıkanlar ekipleri harekete geçirdi! Hangi döneme ait oldukları araştırılacak - Son Dakika

Çiftçinin tarlasından çıkanlar ekipleri harekete geçirdi! Hangi döneme ait oldukları araştırılacak

13.07.2021 10:22

Çorum'da bir çiftçi tarlasını sürdüğü sırada pulluğa 2 parçadan oluşan aslan ve kartal figürlü nesneler takıldı. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan çiftçi durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, objelerin hangi döneme ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

Çorum'da ismi açıklanmayan bir çiftçi, merkeze bağlı Ovasaray köyü yakınlarındaki tarlasını sürdüğü sırada pulluğa sert bir cisim takıldığını fark etti. Traktörden inen çiftçi, pulluğu takıldığı yerden çıkarmak için uğraş verdi. Bu sırada çiftçi, 2 parçadan oluşan aslan ve kartal figürlü objeler buldu.

HANGİ DÖNEME AİT OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Bulduğu objelerin tarihi eser olabileceğini düşünen arazi sahibi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine tarlada inceleme yapan Çorum Müze Müdürlüğü ekipleri, 2 objenin hangi döneme ait olduğunu tespit etmek için araştırma başlattı.

Çorumlu çifçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu

VALİLİK VE BAKANLIK AÇIKLAMA YAPACAK

Bulunan objelerle ilgili ilerleyen günlerde Çorum Valiliği ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.

Çorumlu çifçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu
Çiftçinin tarlasından çıkanlar ekipleri harekete geçirdi! Hangi döneme ait oldukları araştırılacak
Çiftçinin tarlasından çıkanlar ekipleri harekete geçirdi! Hangi döneme ait oldukları araştırılacak
Çiftçinin tarlasından çıkanlar ekipleri harekete geçirdi! Hangi döneme ait oldukları araştırılacak

Çiftçi, Çorum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçinin tarlasından çıkanlar ekipleri harekete geçirdi! Hangi döneme ait oldukları araştırılacak - Son Dakika Ekonomi


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