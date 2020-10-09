Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu - Son Dakika

Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu

09.10.2020 10:37

Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu Taş üstüne taş koymak için ömrünü adadı -Antalyalı çiftçi, 29 yılda 7 bin taş biriktirdi -52 ilden topladığı birbirinden farklı 7 bin taşı, evinin bahçesinde sergiliyor Antalya'da yaşayan İbrahim Aydemir, gezdiği 52 ilden içerisinde meteor ve...

Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu

Taş üstüne taş koymak için ömrünü adadı

-Antalyalı çiftçi, 29 yılda 7 bin taş biriktirdi

-52 ilden topladığı birbirinden farklı 7 bin taşı, evinin bahçesinde sergiliyor

ANTALYA - Antalya'da yaşayan İbrahim Aydemir, gezdiği 52 ilden içerisinde meteor ve değerli olduğunu ileri sürdüğü 7 bin taş topladı. Bahçesini açık hava taş müzesine çeviren Aydemir, topladığı taşların değerlendirilmesini talep etti.

Kepez ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası 48 yaşındaki İbrahim Aydemir, 29 yıl önce Adana'da bir kahvehanede çalışırken izlediği filmde taş koleksiyonu yapan kişiden etkilendi. İlk olarak yaşadığı bölgede gezdiği yerlerde küçük renkli taş parçalarını toplayıp biriktirmeye başlayan Aydemir, kasa kasa taş biriktirdi. Bir süre sonra Antalya'ya yerleşen Aydemir, burada da taş toplamaya devam etti. Evinin yakınınki bir araziyi satın alan Aydemir, bu yamaç alanı düzenleyerek, topladığı taşlarını buraya yerleştirmeye başladı.İbrahim Aydemir, Türkiye'nin 52 farklı ilindeki dere yatağı, deniz, dağ ve tepelerden iddiaya göre içinde, meteor, platinyum, nikel, demir, bakır, altın, zümrüt,pırlanta,altın madenlerini içeren yaklaşık 7 bin taş topladı. İbrahim Aydemir, birbirinden değerli olduğunu düşündüğü irili ufaklı binlerce taşı, dizayn ettiği 200 metrekarelik alana yerleştirdi. Aydemir, rengarenk taşlarla donatıp, açık hava taş müzesini andırdığı yerinin hem Antalya hem de bilim insanları için değerlendirilmesini istedi.

Vaktinin büyük bölümünü bu müze gibi yerde geçiren Aydemir, bir filmde gördüğü taş koleksiyonunda etkilendiğini ve ardından kendisinin de bu alana yöneldiğini anımsattı.

"300 meteor taşım var"

Gençliğinde taşlı yüzüklere de ilgisi olduğunu dile getiren Aydemir, ilk taşlarını yüzükte kullanılacak şekilde dere kenarlarında toplamaya başladığını kaydetti.Araştırmalarında görselliği ön planda olan büyük taşlarda bulmaya başladığını dile getiren İbrahim Aydemir, " Artık koleksiyona doğru yönelmeye başladım. Şu an 7 bin kitleye ulaştım. Bunun içinde 300 kilonun üzerinde meteor taşı var. Küçüklü olarak da 200 meteor taşım var. 1.5 kiloya yakın zümrüt taşı var. Bir bölgede nikel madenini keşfettim, 23 kilo 300 gram saf nikel madeni buldum. 40 kiloya yakın platinyum var. Bunun yanında şifalı taşlar, gümüş, demir, bakır gibi maden çeşitlerini topluyorum."dedi.

"Müze olsun"

Koleksiyon yaptığı bölgeden müze olarak tasarlanmasını ve kendisine destek çıkılmasını talep eden Aydemir, bu alanı kente değerli taşlar müzesi olarak kazandırmayı düşündüğünü kaydetti. Kendisi gibi 2 yada 3 kişinin daha taş koleksiyonu yaptığını aktaran Aydemir, "Benim kadar çeşidi olan yoktur. Araştırarak bu işin uzmanlığını elde ettim. Bu topladığım taşların değerlendirilmesini istiyorum." dedi.

Elinde değerli taşlarda olsa da hiç satmayı düşünmediğinin altını çizen Aydemir, hedefinin bu alanın müze olarak kazandırmak olduğunu belirtti.

"15 tonun üzerinde"

Taş toplamaya devam edeceğini ifade eden Aydemir, 10 değerli taşın kendisinde olduğunu bildirdi.

Arkasından bıraktığı güzel şeylerle anılmak istendiğini dile getiren Aydemir," Herkes taş uzmanı olabilir ama benim kadar kimse araştırmacı olmaz. Yaklaşık 7 taşın ağırlığı 15 tonun üzerindedir. Yetkililer, bilim insanları benim yerimi gelip incelerse ben mutlu olacağım. Bugüne kadar buraya gelen kişiler hep beğenilerini sundu ve mutlu ayrıldı."ifadelerine yer verdi.

Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu

İbrahim Aydemir, Antalya, Meteor, Müze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu - Son Dakika

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