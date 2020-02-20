Çiftçinin, tavuklarını avlamakta ısrarcı tilki ile sohbeti güldürdü - Son Dakika

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, bir çiftçinin tavuklarını ısrarla avlamak isteyen aç tilki ile dakikalarca sohbeti gülümsetti.

İlçenin Sıldız Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Tuncay Ali Haydar Edis, bir süre önce mahalleye inen aç tilkinin tavuklarını yakalamaya çalıştığını fark etti.

Olayı cep telefonuyla kaydeden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan Edis'in dakikalarca tilki ile konuşmaya çalışması izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Görüntülerde tavuklara 2 metre mesafeye kadar yaklaşan tilki ile çiftçi Edis'in "Bu tavuklar bizim, sen bela mısın, bunları yiyeceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Bunları sana yedirtmeyiz. Tilki kardeş gel ayıpsın, kimse sana bir şey demiyor." şeklinde konuşması izleyenleri gülümsetti.

Bir süre Edis'in konuşmasını dinleyen ve tavukları her fırsatta ısrarla yakalamaya çalışan tilki, uzun süren bekleyişin ardından çitçilerin çeşitli gıdalar vermesiyle mahalleden ayrıldı.