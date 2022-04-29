Çiftçinin uzun zamandır beklediği yağmur geldi - Son Dakika
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Çiftçinin uzun zamandır beklediği yağmur geldi

29.04.2022 22:08

Çiftçinin uzun zamandır beklediği yağmur geldi Bir binanın tepesine yıldırım düştü Adıyaman'da, uzun bir süredir çiftçinin beklediği yağışlar geldi.

Çiftçinin uzun zamandır beklediği yağmur geldi

Bir binanın tepesine yıldırım düştü

ADIYAMAN - Adıyaman'da, uzun bir süredir çiftçinin beklediği yağışlar geldi. Yaklaşık 1 saatlik sağanak yağışta bir binanın tepesine yıldırım düştü.

Adıyaman'da akşam saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte aniden bastıran yağmur yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. Adıyaman merkez ve ilçelerinde yağan sağanak yağışla birlikte çiftçilerin yüzü güldü. Uzun bir süredir yağmur yağışı bekleyen çiftçiler, yağmur yağışının yaşanmasıyla sevinç yaşadı. Yağışlar esnasında Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın tepesine ise yıldırım isabet etti. Yıldırımın binanın tepesine düşmesi sonucu ölen yada yaralanan olmazken bina duvarında maddi hasar meydana geldi. Yaklaşık 1 saatlik sürenin ardından yağış sona erdi.

Çiftçinin uzun zamandır beklediği yağmur geldi
Çiftçinin uzun zamandır beklediği yağmur geldi
Çiftçinin uzun zamandır beklediği yağmur geldi
Çiftçinin uzun zamandır beklediği yağmur geldi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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