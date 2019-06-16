Son Dakika Haberleri: Çiftçinin yılanla dansı
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Çiftçinin yılanla dansı

2 saat önce

Bursa'da bir çiftçi tarlasında bulduğu bozyörük yılanı ile adeta dans etti.

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Bursa'da bir çiftçi tarlasında bulduğu bozyörük yılanı ile adeta dans etti.

İznik'in Çiçekli köyünde tarlasında çalışırken 1,5 metre uzunluğunda bozyöyük yılanı ile karşılaşan Osman Yılmaz, yılan ile adeta dans etti. Yılmaz, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yılanı eliyle yakalayan çiftçinin o anları Hindistan'daki yılan terbiyecilerini aratmadı. Yılmaz'ın zaman zaman yere bıraktığı ve tekrar eline aldığı yılanın saldırı anı dikkat çekti. Çiftçi Osman Yılmaz, bir müddet oynadığı yılanı tekrar tabiata saldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:42 Kaynak: İHA
Osman Yılmaz, Bursa, Güncel
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