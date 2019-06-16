Çiftçinin yılanla dansı
2 saat önce
Bursa'da bir çiftçi tarlasında bulduğu bozyörük yılanı ile adeta dans etti.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:42 Kaynak: İHA
'da bir çiftçi tarlasında bulduğu bozyörük yılanı ile adeta dans etti. İznik
'in Çiçekli
köyünde tarlasında çalışırken 1,5 metre uzunluğunda bozyöyük yılanı ile karşılaşan Osman Yılmaz
, yılan ile adeta dans etti. Yılmaz, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yılanı eliyle yakalayan çiftçinin o anları Hindistan
'daki yılan terbiyecilerini aratmadı. Yılmaz'ın zaman zaman yere bıraktığı ve tekrar eline aldığı yılanın saldırı anı dikkat çekti. Çiftçi Osman Yılmaz, bir müddet oynadığı yılanı tekrar tabiata saldı. - BURSA
Bursa'da oluklu kertenkele şoku! Yılan sanıp öldürdüler
İki grup arasındaki borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, babasını kaybetti
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, babasını kaybetti