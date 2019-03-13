Çiftçiye 14,5 Milyar Liralık Destek Ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018'de 14,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018'de 14,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.



Pakdemirli, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.



Tarımsal destekleme ödemelerinin, Tarım ve Orman Bakanlığınca il müdürlüklerinden alınan icmaller doğrultusunda, tarım takvimi ve bütçe imkanlarına göre yıl boyunca yapıldığını ifade eden Pakdemirli, bu kapsamda 2018'de 14,5 milyar lira destek ödendiğini kaydetti.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Devlet Bahçeli: Mansur Yavaş Adaylıktan Çekilmeli

Bakan Pakdemirli McCain Foods İddialarına Yanıt Verdi: İstifa Ettim

AK Partili Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: Kimseyle Tarafgirlik İçerisinde Değiliz

Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani