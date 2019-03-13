Son Dakika Haberleri: Çiftçiye 14,5 Milyar Liralık Destek Ödemesi

Çiftçiye 14,5 Milyar Liralık Destek Ödemesi

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018'de 14,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Çiftçiye 14,5 Milyar Liralık Destek Ödemesi, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018'de 14,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Pakdemirli, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Tarımsal destekleme ödemelerinin, Tarım ve Orman Bakanlığınca il müdürlüklerinden alınan icmaller doğrultusunda, tarım takvimi ve bütçe imkanlarına göre yıl boyunca yapıldığını ifade eden Pakdemirli, bu kapsamda 2018'de 14,5 milyar lira destek ödendiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bekir Pakdemirli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli: Mansur Yavaş Adaylıktan Çekilmeli Bakan Pakdemirli McCain Foods İddialarına Yanıt Verdi: İstifa Ettim

AK Partili Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: Kimseyle Tarafgirlik İçerisinde Değiliz Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:14:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiftçiye 14,5 Milyar Liralık Destek Ödemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]