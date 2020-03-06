Çiftçiye 17 milyon lira destek ödemesi

Samsun'da çiftçiye yaklaşık 17 milyon lira yem bitkileri destekleme ödemesi yapılacak.



Samsun Valisi Osman Kaymak, 2019 Yılı Yem Bitkileri Destekleme Ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Kaymak yaptığı açıklamada, "İlimizde üretimi gerçekleştirilen yonca, korunga, arpa (yeşil ot), buğday (yeşil ot), tek yıllık yem bitkileri, silajlık mısır, yapay çayır, mera ve diğer çok yıllık yem bitkilerinin Yem Bitkileri Destekleme Ödemeleri 06 Mart 2020 Cuma günü saat 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmıştır. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme modeline göre yem bitkileri desteğinde yer alan havzalarda Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı arazilerde, kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekimi yapan çiftçilerimize ürünlerini hasat etmeleri kaydıyla belirlenen miktarlarda ödeme yapılmıştır. Bu kapsamda ilimiz genelinde 9 bin 575 çiftçimize, 242 bin 228 dekar alanda 16 milyon 999 bin 318,71 TL yem bitkileri destekleme ödemesi yapılacaktır" dedi.



Vali Kaymak, Yem Bitkileri Destekleme Ödemesinin hayırlı, çiftçinin mahsulünün bol ve 2020 yılı üretim sezonunun bereketli olmasını diledi. - SAMSUN