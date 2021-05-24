Çiftçiye 2020'de 13 milyon 810 TL destek - Son Dakika

Çiftçiye 2020'de 13 milyon 810 TL destek

24.05.2021 11:33
Çiftçiye 2020'de 13 milyon 810 TL destek, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı İlçesi'ne bağlı Dağbeli Mahallesi'nde bulunan Güneş Enerji Santralinden 2020 yılı içerisinde 9 bin 445 çiftçiye enerji desteği sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı İlçesi'ne bağlı Dağbeli Mahallesi'nde bulunan Güneş Enerji Santralinden 2020 yılı içerisinde 9 bin 445 çiftçiye enerji desteği sağladı. 2021 yılında bu enerji desteğinin 9 bin 746 çiftçiye ulaştırılması planlanıyor. 2022 yılında ise hedef 10 binden fazla çiftçiye destek verilmesi.

Antalya Büyükşehir BelediyesiTarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çiftçiler için önemli desteklerden bir tanesi olan enerji desteğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi daha fazla çiftçinin sisteme dahil olarak enerji desteğinden yararlanması için çalışıyor.

"2020'de 9 bin 445 çiftçiye destek"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı İlçesi'ne bağlı Dağbeli Mahallesi'nde 77 bin metrekare alanda kurulu olan Güneş Enerji Santrallerinde 2020 yılında 8 milyon 429 bin kWh enerji üretimi gerçekleşti. Enerji desteklerinden daha fazla üreticinin yararlanması için binden fazla çiftçi sisteme dahil edildi. Bu sayede 2020 yılında 9 bin 445 çiftçi ailesine enerji desteği sağlandı. Yapılan bu desteklemeyle çiftçilerin elektrik maliyetleri yüzde 50 oranında düşürüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında toplam 13 milyon 500 bin TL ve elektrik enerjisi desteği sağlandı.

"Destekleme sürecek"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı önümüzdeki yıllarda Güneş Enerji Sistemlerini geliştirerek daha fazla çiftçiye bu konuda destekleri sağlamayı hedefliyor. Bu konuda saha ve etüt projeleri sürerken, çiftçin girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışmalar da sürüyor. 2021 yılında 9 bin 746 çiftçi ailesine 15 milyon 138 bin TL enerji desteği ödemesi yapılması planlanıyor. 2022 yılında ise enerji desteği sağlanan çiftçi sayısının 10 binden fazla olması için çalışmalar sürüyor.

"Araziler sulanamıyordu"

Kovanlık Mahallesi Kooperatif Başkanı Süleyman Akbaba, "Enerji pahalı olduğundan dolayı arazilerimizi önceden sulayamıyorduk. Vatandaş işlerini yapamıyordu. Ancak destek olunca ovanın hepsi sulanır hale geldi. 7/24 kesintisiz bir şekilde motorlarım çalıştı" dedi.

"Ekilebilir arazi 5 bin dönüme çıktı"

2016'dan bu yana Karataş Mahallesi Kooperatif Başkanı olduğunu söyleyen Kazım Tunç ise "Belediyemizin vermiş olduğu enerji desteğinden önce kooperatifimizde 2 bin 800 dönümlük bir ekili alan varken belediyemizin vermiş olduğu enerji desteği sonrasında bu ekili arazi 5000 dönüm civarına çıktı. Vatandaş ekilen alanını neredeyse 2 katına çıkardı" diye konuştu. - ANTALYA

Çiftçiye 2020'de 13 milyon 810 TL destek
Çiftçiye 2020'de 13 milyon 810 TL destek
Çiftçiye 2020'de 13 milyon 810 TL destek
Çiftçiye 2020'de 13 milyon 810 TL destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçiye 2020'de 13 milyon 810 TL destek - Son Dakika Ekonomi


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